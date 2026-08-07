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Collective Housing in Vila do Conde / Raulino Silva Arquitecto

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Curated by Susanna Moreira

Residential Architecture, Housing
Vila do Conde, Portugal
  • Architects: Raulino Silva Arquitecto
  • Area Area of this architecture project Area:  1039
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Héctor Santos Díez
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Simon, Vibia, Cortizo, Pando, Porcelanosa
  • Lead Architects: Raulino Silva Arquitecto
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Collective Housing in Vila do Conde / Raulino Silva Arquitecto - Image 6 of 40
© Héctor Santos Díez
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Raulino Silva Arquitecto
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousingPortugal
Cite: "Collective Housing in Vila do Conde / Raulino Silva Arquitecto" 07 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1182435/collective-housing-in-vila-do-conde-raulino-silva-arquitecto> ISSN 0719-8884

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© Héctor Santos Díez

Vila do Conde 集合住宅 / Raulino Silva Arquitecto

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