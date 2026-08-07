Save this picture!© Héctor Santos Díez+ 35 Curated by Susanna Moreira Share ShareFacebookTwitterMailPinterestWhatsappOrhttps://www.archdaily.com/1182435/collective-housing-in-vila-do-conde-raulino-silva-arquitecto Clipboard "COPY" CopyResidential Architecture, Housing•Vila do Conde, Portugal Architects: Raulino Silva Arquitecto Area Area of this architecture project Area: 1039 m² Year Completion year of this architecture project Year: 2024 Photographs Photographs:Héctor Santos Díez Manufacturers Brands with products used in this architecture project Manufacturers: Simon, Vibia, Cortizo, Pando, Porcelanosa Lead Architects: Raulino Silva Arquitecto Products translation missing: en-US.post.svg.material_description Save this picture!© Héctor Santos Díez