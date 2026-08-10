Shenzhen Bay Culture Square / MAD Architects

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Shenzhen, China
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Architects: MAD Architects
- Area: 188000 m²
- Year: 2026
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Photographs:Chao Zhang, Jiaqi Chen, Hufton Crow, Blackstation, ACF, Yumeng Zhu
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More SpecsLess Specs
- Category: Museums & Exhibit
- Principal Partners In Charge: Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano
- Associate Partners In Charge: Kin Li, Tiffany Dahlen
- Design Team: Zhang Chao, Li Chunhao, Zhang Kai, Xu Shaohua, Ma Yiran, Li Hui, Yoshio Fukumori, Zhang Yaohui, Sun Feifei, Haruka Tomoeda, Li Gang, Ning Tong, Maria Soledad, Natawat Warotdulyavat, Pan Jifu, Tian Jin, Cao Xi, Cheong Kahou, Li Leyuan, Sun Jingyi, Gan Mengjia, Wang Fei, Xu Tianyang, Zou Dengyu, Yang Xuebing, Li Xinyun, Huang Jinkun, Lim Zihan, Jiang Linyun, Luis Torres, Neeraj Mahajan, Zhang Tong, Wang Yiwei, Wei Yunzhao, Raquel Valdes, Emma Sanson, Niu Shaobo, Huai Wei, Kenji Hada, He Xin, Shen Mengfei, Qiang Siyang, Lien I-Ting, Huang Juntao, Zhou Rui
- Client: Culture, Media, Tourism, and Sports Bureau of Shenzhen Municipality
- Landscape Bim Consultant: Shenzhen Hope Design Co., Ltd.
- Water Feature Design: Shanghai Sushui Art Design Co, Ltd
- Interior Decoration: Design Republic
- Acoustic Design: Guangdong Qiyuan Architectural Engineering Design Institute Co., Ltd.
- Stage Design: Zhejiang JXZ Stage Consulting Co., Ltd
- Traffic Consultant: Paimeng Transportation Consulting (Shanghai) Co., Ltd.
- General Contractor: China Construction Science and Industry Corporation Ltd.
- Responsibilities For Cast In Place Concrete: Beijing Yihuida Qingshui Construction Engineering Co., Ltd., Shanghai FairFace Concrete Technology & Development Co., Ltd
- Facade Engineering: Shen Zhen Dadi Facade Technology Co., Ltd., Shenzhen Fangda Building Technology Group Co., Ltd.
- Interior Engineering: Shenzhen Boda Construction Group Co., Ltd
- Executive Architect: East China Architectural Design & Research Institute
- Façade Consultant: RFR (Shanghai) Co., Ltd.
- Signage Design: NDC CHINA, Inc. (Kenya Hara, Nippon Design Center)
- City: Shenzhen
- Country: China
Text description provided by the architects. Shenzhen Bay Culture Square sits at the heart of Houhai, Nanshan District, Shenzhen — the innovation core and headquarters hub of the Greater Bay Area. On one side rises a dense cluster of skyscrapers; on the other, the site meets Shenzhen Talent Park, the open bay, and continuous stretches of mangrove wetlands, looking out toward Hong Kong.