Sabina I House / Atempo Arquitectura

•
Cuenca, Ecuador
-
Architects: Atempo Arquitectura
- Area: 415 m²
- Year: 2025
-
Photographs:Pablo Zuñiga
-
Manufacturers: GRAPHISOFT
-
Lead Architects: Juan José Valdiviezo, Camila Jimenez
More SpecsLess Specs
- Category: Adaptive Reuse
- Leadership Team: Juan Jose Valdiviezo, María Camila Jimenez
- Technical Team: Mariana Camila Perez Calle, Karol Paucay
- Engineering & Consulting > Civil: Galo Gallegos Jimenez
- Engineering & Consulting > Electrical: Luis Tacuri Guaman
- Engineering & Consulting > Lighting: Juan Guartan
- Engineering & Consulting > Mep: Jorge Eduardo Brito Soliz
- City: Cuenca
- Country: Ecuador
Text description provided by the architects. Casa Sabina transforms a family home into a residential complex that preserves the memory of an existing house while adapting it to new ways of living.