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Sabina I House / Atempo Arquitectura

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Sabina I House / Atempo Arquitectura - Exterior Photography, Brick, BalconySabina I House / Atempo Arquitectura - Interior Photography, Wood, Lighting, BrickSabina I House / Atempo Arquitectura - Exterior Photography, Brick, BalconySabina I House / Atempo Arquitectura - Exterior Photography, BalconySabina I House / Atempo Arquitectura - More Images+ 28

Curated by Valentina Díaz

Read the original version in Spanish here.

Adaptive Reuse
Cuenca, Ecuador
  • Architects: Atempo Arquitectura
  • Area Area of this architecture project Area:  415
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Pablo Zuñiga
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  GRAPHISOFT
  • Lead Architects: Juan José Valdiviezo, Camila Jimenez
  • Category: Adaptive Reuse
  • Leadership Team: Juan Jose Valdiviezo, María Camila Jimenez
  • Technical Team: Mariana Camila Perez Calle, Karol Paucay
  • Engineering & Consulting > Civil: Galo Gallegos Jimenez
  • Engineering & Consulting > Electrical: Luis Tacuri Guaman
  • Engineering & Consulting > Lighting: Juan Guartan
  • Engineering & Consulting > Mep: Jorge Eduardo Brito Soliz
  • City: Cuenca
  • Country: Ecuador
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Sabina I House / Atempo Arquitectura - Exterior Photography, Balcony
© Pablo Zuñiga

Text description provided by the architects. Casa Sabina transforms a family home into a residential complex that preserves the memory of an existing house while adapting it to new ways of living.

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Material

Brick

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsRefurbishmentAdaptive reuseEcuador

Materials and Tags

BrickProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsRefurbishmentAdaptive reuseEcuador
Cite: "Sabina I House / Atempo Arquitectura" [Casa Sabina I / Atempo Arquitectura] 27 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1181713/sabina-i-house-atempo-arquitectura> ISSN 0719-8884

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© Pablo Zuñiga

Casa Sabina I / Atempo Arquitectura

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