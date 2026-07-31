The Avlí Houses / Ona i Ona Architecture and Design

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Paralimni, Cyprus
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Architects: Ona i Ona Architecture and Design
- Area: 220 m²
- Year: 2025
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Photographs:Creative Photo Room, Maria Efthymiou
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Manufacturers: Beton par Nature, Dune Unique Matters, Muskita Aluminium Industries
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Lead Architects: Eleni Flouri, Laoura Maria Fotiou
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Houses, Residential Interiors
- Engineering & Consulting > Civil: Savvas Constantinou
- Engineering & Consulting > Mechanical: Giorgos Katsambas
- Engineering & Consulting > Electrical: Nikolas Katsaris
- Landscape Architecture: Antia Georgiou
- General Contractor: Creato Constructions Evagorou ltd
- Clients: Andreas Tsiailis and Nicolas Tsiailis
- City: Paralimni
- Country: Cyprus
Text description provided by the architects. The Avlí Houses (Avlí: Αυλή = courtyard) reinterpret the archetype of the Cypriot courtyard house, creating a contemporary multi-generational summer retreat where shared family life and individual privacy coexist around a common outdoor heart.