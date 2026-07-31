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The Avlí Houses / Ona i Ona Architecture and Design

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Curated by Nina Vuga

Residential Architecture, Houses, Residential Interiors
Paralimni, Cyprus
  • Architects: Ona i Ona Architecture and Design
  • Area Area of this architecture project Area:  220
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Creative Photo Room, Maria Efthymiou
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Beton par Nature, Dune Unique Matters, Muskita Aluminium Industries
  • Lead Architects: Eleni Flouri, Laoura Maria Fotiou
  • Engineering & Consulting > Civil: Savvas Constantinou
  • Engineering & Consulting > Mechanical: Giorgos Katsambas
  • Engineering & Consulting > Electrical: Nikolas Katsaris
  • Landscape Architecture: Antia Georgiou
  • General Contractor: Creato Constructions Evagorou ltd
  • Clients: Andreas Tsiailis and Nicolas Tsiailis
  • City: Paralimni
  • Country: Cyprus
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The Avlí Houses / Ona i Ona Architecture and Design - Image 11 of 37
© Creative Photo Room, Maria Efthymiou

Text description provided by the architects. The Avlí Houses (Avlí: Αυλή = courtyard) reinterpret the archetype of the Cypriot courtyard house, creating a contemporary multi-generational summer retreat where shared family life and individual privacy coexist around a common outdoor heart.

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Materials

WoodConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsCyprus

Materials and Tags

WoodConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesInterior DesignResidential InteriorsCyprus
Cite: "The Avlí Houses / Ona i Ona Architecture and Design" 31 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1181483/the-avli-houses-ona-i-ona-architecture-and-design> ISSN 0719-8884

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© Creative Photo Room, Maria Efthymiou

Avlí 住宅 / Ona i Ona Architecture and Design

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