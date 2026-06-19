Casa Alba II / Además arquitectura

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Architects: Además arquitectura
- Area: 289 m²
- Year: 2024
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Photographs:Federico Cairioli
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Lead Architects: Leandro Gallo, Florencia Speroni
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"Los muros están ahí para otorgar privacidad, para ocultar a quien habita, para permitir desarrollar dentro de la casa la vida profundamente libre, al margen de toda moral o tradición, al margen de toda vigilancia social o policial –al margen, en definitiva, de esa insoportable visibilidad que la moral calvinista imponía a sus compañeros modernos y su arquitectura positivista."
Iñaki Abalos, "La buena vida", "La casa Zaratustra"