Casa Alba II / Además arquitectura

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"Los muros están ahí para otorgar privacidad, para ocultar a quien habita, para permitir desarrollar dentro de la casa la vida profundamente libre, al margen de toda moral o tradición, al margen de toda vigilancia social o policial –al margen, en definitiva, de esa insoportable visibilidad que la moral calvinista imponía a sus compañeros modernos y su arquitectura positivista."

Iñaki Abalos, "La buena vida", "La casa Zaratustra"