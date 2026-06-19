  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Houses
  4. Argentina
  5. Casa Alba II / Además arquitectura

Casa Alba II / Además arquitectura

Save

Casa Alba II / Además arquitectura - Exterior Photography, Concrete, CourtyardCasa Alba II / Además arquitectura - Interior Photography, Dining room, ConcreteCasa Alba II / Además arquitectura - Exterior Photography, ConcreteCasa Alba II / Además arquitectura - Exterior PhotographyCasa Alba II / Además arquitectura - More Images+ 30

  • Curated by Valentina Díaz
Houses
Canning, Argentina
  • Architects: Además arquitectura
  • Area Area of this architecture project Area:  289
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:Federico Cairioli
  • Lead Architects: Leandro Gallo, Florencia Speroni
More SpecsLess Specs
Save this picture!
Casa Alba II / Además arquitectura - Image 10 of 35
© Federico Cairioli

"Los muros están ahí para otorgar privacidad, para ocultar a quien habita, para permitir desarrollar dentro de la casa la vida profundamente libre, al margen de toda moral o tradición, al margen de toda vigilancia social o policial –al margen, en definitiva, de esa insoportable visibilidad que la moral calvinista imponía a sus compañeros modernos y su arquitectura positivista."
Iñaki Abalos, "La buena vida", "La casa Zaratustra"

Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
Además arquitectura
Office

Material

Concrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesArgentina

Materials and Tags

ConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesArgentina
Cite: "Casa Alba II / Además arquitectura" 19 Jun 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1042587/casa-alba-ii-ademas-arquitectura> ISSN 0719-8884

世界上最受欢迎的建筑网站现已推出你的母语版本!

想浏览ArchDaily中国吗?

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags