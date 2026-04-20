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Eugen-Bolz Student Residence / Cukrowicz Nachbaur Architekten

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  • Curated by Hadir Al Koshta
Residential Architecture
Weingarten, Germany
  • Office Lead Architects: Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
  • Project Team: Anna Edthofer [PL], Alessandro Pizzolato, Fiona Florentina Weber, Nico Rauchenwald, Anja Berlinger, Johann Quechenberger, Michael Abt, Tizian Auer, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
  • Design Team: Philipp Schertler, Tobias Schnell, Johann Quechenberger, Sandra Violand, Doreen Brinker, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
  • In Cooperation With: Wiesler Zwirlein Architekten
  • Client: Diocese of Rottenburg-Stuttgart
  • City: Weingarten
  • Country: Germany
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Eugen-Bolz Student Residence / Cukrowicz Nachbaur Architekten - Exterior Photography
© Dominic Kummer

Text description provided by the architects. The expansion of the Eugen-Bolz student residence is being built by the diocese of Rottenburg-Stuttgart and is located in the middle of a beautiful urban park.

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Cukrowicz Nachbaur Architekten
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Cite: "Eugen-Bolz Student Residence / Cukrowicz Nachbaur Architekten" 20 Apr 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1040557/eugen-bolz-student-residence-cukrowicz-nachbaur-architekten> ISSN 0719-8884

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