Eugen-Bolz Student Residence / Cukrowicz Nachbaur Architekten

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Weingarten, Germany
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Architects: Cukrowicz Nachbaur Architekten
- Area: 1769 m²
- Year: 2026
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Photographs:Dominic Kummer
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- Category: Residential Architecture
- Office Lead Architects: Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
- Project Team: Anna Edthofer [PL], Alessandro Pizzolato, Fiona Florentina Weber, Nico Rauchenwald, Anja Berlinger, Johann Quechenberger, Michael Abt, Tizian Auer, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
- Design Team: Philipp Schertler, Tobias Schnell, Johann Quechenberger, Sandra Violand, Doreen Brinker, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm
- In Cooperation With: Wiesler Zwirlein Architekten
- Client: Diocese of Rottenburg-Stuttgart
- City: Weingarten
- Country: Germany
Text description provided by the architects. The expansion of the Eugen-Bolz student residence is being built by the diocese of Rottenburg-Stuttgart and is located in the middle of a beautiful urban park.