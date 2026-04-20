Eugen-Bolz Student Residence / Cukrowicz Nachbaur Architekten

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Category: Residential Architecture

Office Lead Architects: Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm

Project Team: Anna Edthofer [PL], Alessandro Pizzolato, Fiona Florentina Weber, Nico Rauchenwald, Anja Berlinger, Johann Quechenberger, Michael Abt, Tizian Auer, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm

Design Team: Philipp Schertler, Tobias Schnell, Johann Quechenberger, Sandra Violand, Doreen Brinker, Andreas Cukrowicz, Anton Nachbaur-Sturm

In Cooperation With: Wiesler Zwirlein Architekten

Client: Diocese of Rottenburg-Stuttgart

City: Weingarten

Country: Germany

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Text description provided by the architects. The expansion of the Eugen-Bolz student residence is being built by the diocese of Rottenburg-Stuttgart and is located in the middle of a beautiful urban park.