Floating Office Rotterdam / Powerhouse Company

  • Curated by Hadir Al Koshta
Offices
Rotterdam, The Netherlands
  • Category: Offices
  • Office Lead Architects: Nanne de Ru
  • Project Team: Nanne de Ru (Partner in charge), Paul Sanders (Project lead), Sandra Brus Pylczewska (Project lead), Albert Takashi Richters, Rostislav Krones, Nolly Vos, Robyne Somé, Koen van den Dungen, Stefan de Meijer, Joppe Kusters, Franca Houg, Sanja Kralj, Myriam Mahi, Anne-Ragnhilf Larsen, Maarten Diederix, Erwin van Strien, Justin Tjon Kie Sim, Melissa Fourie, Severino Wagner, and Beyza Uyar
  • Developer: RED Company
  • Financing: ABN Amro
  • Structural Engineer: Bartels & Vedder
  • Mep Consultant: DWA
  • Project Management: DVP
  • Contractor: FOR Building VOF
  • Visualizations: Plomp, ATCHAIN
  • Floating Foundation: Hercules FC
  • Wood Structure Engineer: Solid Timber
  • Building Installations: Roodenburg Groep
  • Glass: iFS Building Systems
  • Wood Structure: Derix Gelamineerde Houtconstructies
  • Steel: W. Ten Ham Constructie
  • City: Rotterdam
  • Country: The Netherlands
Floating Office Rotterdam / Powerhouse Company - Interior Photography, Cityscape
© Marcel IJzerman
Floating Office Rotterdam / Powerhouse Company - Exterior Photography, Waterfront
© Mark Seelen | Seelen+
Cite: "Floating Office Rotterdam / Powerhouse Company" 08 Feb 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1038576/floating-office-rotterdam-powerhouse-company> ISSN 0719-8884

