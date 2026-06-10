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Suzhounan Railway Station / CCTN Design

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  • Curated by 韩爽 - HAN Shuang
Train Station
Suzhou, China
  • Architects: CCTN Design
  • Area Area of this architecture project Area:  72000
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2024
  • Photographs
    Photographs:AOGVISION
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Changxing Qibin Energy Saving Glass Co., Ltd., FACEBOND, Guangdong Golden Curtain Building Materials Co., Ltd, Guangzhou Compton Zhigao Building Materials Co., Ltd, Hebei Zhengbangyuan Aluminum Co., Ltd, Qilu Paint Industry Co., Ltd, Shandong hukouyuan New Material Technology Co., Ltd, zhejiangTransfar Paint Co., Ltd
  • Lead Architects: Yu Chen
  • Architectural Design: Guo Lei, Jiang Chang, Chen Liguo, Huang Fengming, Du Gangyong, Huo Xu, Zhao Mingyi, Fang Yang, Liu Hui, Wu Hong, Liu Jingjing, Xia Qihong, Wang Xiuxiu, Li Qian, Sun Nengbin, Xu Ming, Wang Mengyao, Li Rongqi, Liu Mingming, Tang Zhichu, Ma Tianle, Wang Yuxin, Wen Huizi, Ma Ye, Gu Chenxi, Wang Menglin, Yue Tingyu (internship), Zhou Zhenyang, Wang Huifang, Xu Yicong
  • Interior design: BIAD
  • Lighting Design: GALA, MEICO
  • Category: Train Station
  • Structure: Yang Xuchen, Zhu Wei, Zhao Youqing, Ding Hanjie, Lv Yan
  • Hvac Design: Yu Kun, Yin Changyu, Huang Yue, Ruan Rongqiang, Wang Qi
  • Electrical Design: Li Pengzhan, Tang Lin
  • Water Supply And Drainage Design: Ji Diange, Shen Danqun, Zhang Haibo, Ge Yaoyao, Chen Sinan, Du Weifei
  • Clients: Construction Headquarters of Shanghai Railway Hub of China Railway Shanghai Group Co., Ltd Yangtze River Delta Investment Development (Jiangsu) Co., Ltd
  • Supporting Project Consortium Unit: China Design Group
  • Foundation Pit Support: Suzhou Licheng Architectural Design Yangtze River Delta Investment Development (Jiangsu) Co., Ltd
  • Engineering Economics: China United Engineering Corporation Limited
  • Logo Design: Yonghan logo
  • City: Suzhou
  • Country: China
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© AOGVISION

Text description provided by the architects. Suzhounan Railway Station: A "Hexagonal"Station-city Synergy Multi-level Transportation Hub. On December 26, 2024, Suzhounan Railway Station, the nation's first "hexagonal" Multi-level transportation hub complex, officially commenced operations. Located in the Fenhu High-Tech Zone of Wujiang, Suzhounan Railway Station serves as the external gateway hub for the Yangtze River Delta Ecological Green Integration Demonstration Zone. It is a shared cross-shaped hub station for both the Shanghai-Suzhou-Huzhou High-Speed Railway and the Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo High-Speed Railway. The station building covers a total area of 40,000 square meters, with a station yard layout of 4 platforms and 12 tracks (including 2 platforms and 6 tracks for the Shanghai-Suzhou-Huzhou High-Speed Railway, and 2 platforms and 6 tracks for the Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo High-Speed Railway). The intercity railway and urban rail transit run parallel within the same underground space, with the four lines forming a "*"-shaped structure.

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Cite: "Suzhounan Railway Station / CCTN Design" 10 Jun 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1025988/suzhounan-railway-station-cctn-design> ISSN 0719-8884

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