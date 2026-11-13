Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK

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Architects: MYT+GLVDK
- Area: 17922 ft²
- Year: 2022
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Photographs:Fiamma Piacenteni
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Manufacturers: Cesantoni, Grupo JOBEN, Ternium
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Lead Architects: Andrés Mier y Terán & Regina Galvanduque
More SpecsLess Specs
- Creative Director: Andrés Mier y Terán
- Experience Director: Regina Galvanduque
- Head Of Architecture: Iván Avilés
- Senior Industrial Designer: Pablo Serratos, María Carrillo
- Head Of Branding: Luna Kindler
- Development Executive Project: EMA Estudio mexicano de arquitectura
- Landscaping: Patio
- Structural Calculation: COARBA Ing. Álvaro Zanata
- Furniture Manufacturing: Nativo Taller
- City: Celaya
- Country: Mexico