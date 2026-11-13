  1. ArchDaily
  2. Projects
  3. Worship
  4. Mexico
  5. Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK

Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK

Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Interior Photography, Kitchen, BenchKerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Interior Photography, Wood, Lighting, Bench, BeamKerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Interior PhotographyKerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Image 5 of 21Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK - More Images+ 16

Curated by Benjamin Zapico

Read the original version in Spanish here.

Worship, Burial
Celaya, Mexico
  • Architects: MYT+GLVDK
  • Area Area of this architecture project Area:  17922 ft²
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2022
  • Photographs
    Photographs:Fiamma Piacenteni
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Cesantoni, Grupo JOBEN, Ternium
  • Lead Architects: Andrés Mier y Terán & Regina Galvanduque
  • Category: Worship, Burial
  • Creative Director: Andrés Mier y Terán
  • Experience Director: Regina Galvanduque
  • Head Of Architecture: Iván Avilés
  • Senior Industrial Designer: Pablo Serratos, María Carrillo
  • Head Of Branding: Luna Kindler
  • Development Executive Project: EMA Estudio mexicano de arquitectura
  • Landscaping: Patio
  • Structural Calculation: COARBA Ing. Álvaro Zanata
  • Furniture Manufacturing: Nativo Taller
  • City: Celaya
  • Country: Mexico
  • Did you collaborate on this project?
More SpecsLess Specs
Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Interior Photography, Wood, Lighting, Brick, Beam
© Fiamma Piacenteni
Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Image 17 of 21
Plan - Ground floor
Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK - Interior Photography, Bench, Beam
© Fiamma Piacenteni
Content Loader

Project gallery

See allShow less
About this office
MYT+GLVDK
Office

Materials

WoodConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsReligious ArchitectureWorshipBurialMexico

Materials and Tags

WoodConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsReligious ArchitectureWorshipBurialMexico
Cite: "Kerena Funeral Services / MYT+GLVDK" [Kerena / MYT+GLVDK] 13 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1003816/kerena-funeral-services-myt-plus-glvdk> ISSN 0719-8884

想阅读文章的中文版本吗?

© Fiamma Piacenteni

Kerena 殡仪服务 / MYT+GLVDK

翻译成中文现有为你所在地区特制的网站？想浏览ArchDaily中国吗?Take me there »

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.

Go to my stream

Top #Tags