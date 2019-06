ArchDaily and Strelka Institute for Media, Architecture and Design announce an open call for a joint award to celebrate emerging architects and new ideas that transform contemporary cities. Apply before July 10.

Strelka marks its 10th anniversary this year. Since it was founded, the Institute has been a major force for change in cities across Russia. With its extensive and interdisciplinary educational activities, research, and public program, Strelka fosters a new urban culture and promotes the free and open exchange of ideas.

As we join forces for the inaugural ArchDaily & Strelka Award, we are looking for projects that bring about positive change and deal with acute urban challenges. We invite emerging architects to submit their built projects that emphasize sustainability, research-based and participatory design, and the innovative use of materials.

We are looking for projects built in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, or Uzbekistan in the past five years.

We invite architects and architecture and design firms that started their practice no more than 10 years ago. Only one project from each firm is allowed to take part in the competition.

How It Works

The competition will consist of three stages:

Qualifying Round

11 June — 10 July

Fill in the Google form below and submit your application.

The projects selected by ArchDaily and Strelka will be published online on the 17th of July.

Voting: First Round

17 July — 31 July

The first round of voting will start on the 17th of July. Readers of ArchDaily and Strelka Mag will be able to vote online. (The combined readership of ArchDaily and Strelka Mag is over 7 million).

The projects will be split into different nominations. Finalists will be shortlisted online on the 28th of July.

Final Voting

1 August — 15 August

The final round of voting will take place from the 1st of August until the 15th of August.

Three finalists will be announced on the 19th of August.

The winner gets a chance to shoot a documentary on their project, which will be listed in online-cinema Okko. KB Strelka will cover production costs.

Finalists will be invited to the Future Architect conference which will take place on the 9th and 10th of September in Moscow. They will present their projects as part of the conference and will receive the award from ArchDaily CEO and Editor-in-Chief David Basulto.

Submit your project through the form below.

---

Журнал ArchDaily и Институт «Стрелка» объявляют открытый конкурс для молодых архитекторов, меняющих города прямо сейчас. Отправить заявку на участие можно до 10 июля.

Для кого этот конкурс?

В условиях ускоренного ритма жизни, новых информационных технологий и непрерывной урбанизации актуальными качествами любого проекта становятся гибкость, доступность и экологичность. Цель премии — найти бюро, которые отстаивают новый подход к проектированию в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркмении, Украине и Узбекистане.

Конкурс ориентирован на бюро, которые реализовали свои проекты не ранее 2014 года и существуют не более 10 лет. В конкурсе может участвовать один проект от одного бюро. Претендентов на победу отберут редакции ArchDaily и Strelka, а победителей выберут читатели ArchDaily и Strelka Mag.

Как принять участие?

Достаточно заполнить Google форму внизу страницы, так ваша заявка отправится на рассмотрение. Важно, успеть сделать это до 10 июля.

Как устроен конкурс?

Отборочный этап

11 июня — 10 июля

17 июля на сайте премии будут опубликованы все проекты, прошедшие первый этап. Претендентов на победу отберут редакции ArchDaily и Strelka Mag.

Голосование: первый тур

17 июля — 31 июля

17 июля на сайте премии запустится голосование, в котором примут участие читатели ArchDaily и Strelka Mag, суммарно аудитория которых составляет больше 7 миллионов. Все проекты будут поделены на номинации. 28 июля станет известен шорт-лист победителей.

Голосование: финал

1 августа — 15 августа

Второй и финальный этап голосования пройдет с 1 августа по 15 августа. Победители будут объявлены 19 августа. Финалисты будут приглашены на конференцию «Архитектор будущего», которая пройдет в Москве на «Стрелке» 9-10 сентября. В рамках мероприятия они представят свои проекты и получат премию из рук основателя и шеф-редактора ArchDaily Давида Басульто.

Что получат победители?

Трое победителей будут приглашены на конференцию «Архитектор будущего», которая пройдет в Москве на «Стрелке» с 9 по 10 сентября. Там они представят свои проекты и получат премию из рук основателя и шеф-редактора ArchDaily Давида Басульто.

Победитель, набравший наибольшее количество голосов читателей, получит возможность снять документальный фильм о своем проекте, который будет доступен в легальном онлайн-кинотеатре Оkko. Все расходы на производство фильма покроет КБ Стрелка.

Подайте заявку через форму ниже.

Loading...