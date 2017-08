CEMEX Announces 2017 Mexican Premio Obras Finalists

Held annually, the CEMEX Building Award honors the best architecture and construction both in Mexico and abroad. Yesterday the cement company announced the finalist projects located in Mexico, and in categories ranging from social housing to infrastructure. Each project will be evaluated by a jury convened by CEMEX; the qualities to be evaluated include integrated sustainability, architectural design, structure and innovation in the construction process.

Below see the full list of finalist projects located in Mexico.

Vivienda Económica

URVITA

San Pedro Garza García, Nuevo León

DEPARTAMENTOS LA SEXTA

Mérida, Yucatán

CASA GALÁ

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Vivienda Residencial

PATIO INFILTRADO

Mérida, Yucatán

OYAMEL

Jalapa, Veracruz

CASA ACOLHUÁS

Guadalajara, Jalisco

Infraestructura

TUXPAN PORT TERMINAL S.A. DE C.V.

Tuxpan, Veracruz

TÚNEL LAS CASCADAS

Copándaro, Michoacán

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 3ERA ETAPA, AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes

Espacio Colectivo

CIUDAD DE LOS ARCHIVOS, EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE OAXACA

Santa Lucía del Camino, Oaxaca

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO TEOTITLÁN DEL VALLE

Teotitlán del Valle, Oaxaca

CASA DEL ABUELO

Córdoba, Veracruz

Edificación

TORRE REFORMA

Ciudad de México

KOI

San Pedro Garza García, Nuevo León

EDIFICIO DE RECTORÍA DE LA ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL

Ciudad de México

DESTILERÍA LOS AMANTES

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca

Premios Especiales

TRC [TABIQUE + REUSO + CONTEXTO]

Chiapa de Corzo, Chiapas

PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA, SIERRA NORORIENTAL DE PUEBLA

Cuetzalan del Progreso, Puebla

