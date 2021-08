18 Unmissable Projects by Eladio Dieste in Uruguay

Save this picture! Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Eladio Dieste, the engineer behind "reinforced ceramic" and double-curved arches marked his spot as one of the most important figures in architecture, not only in his native Uruguay, but in Latin America and beyond. Here, we invite you to take a look at just some of the engineer's work, from his widely-recognized churches like the Church of San Pedro and the Christ the Worker Church in Atlántida- to his factories, silos, and gymnasiums, all of which form an important part of the region's architectural repertoire.

To help us in our mission to bring Dieste's work to our readers, the Audiovisual Media Service of the Faculty of Architecture, Design, and Urbanism at the University of the Republic has shared the following images as well as the Eladio Dieste page in order to provide a space to learn about his works and writings.

Save this picture! Fotografía de Rodolfo Martínez, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Andrea Sellanes, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Silvia Montero, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Silvia Montero, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía original de Estudio Dieste & Montañez. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Andrea Sellanes, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Rodolfo Martínez, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía original de Estudio Dieste & Montañez. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Carlos Pazos, 1995. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Walter Castelli, 2015. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Carlos Pazos, 1995. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía original de Estudio Dieste & Montañez. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía original de Verónica Solana, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Andrea Sellanes, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Andrea Sellanes, 2006. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Tano Marcovecchio, 1982. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Nacho Correa, 2015. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República

Save this picture! Fotografía de Danaé Latchinian. Image Cortesía de Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República