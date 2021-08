Tymen Printing House Reconstruction / A61architects

+ 25

Text description provided by the architects. The complex consists of three buildings, two of which are cultural heritage objects. Originally these buildings were built in the beginning of the XX century for a commercial purpose. After 1917 the buildings had been transformed into a printing house.

Комплекс состоит из трех зданий, два из которых являются объектами культурного наследия. Памятники начала XX века постройки изначально имели торговое назначение – в них размещались магазины тюменских купцов. После национализации они в 1920 году были переданы городу для создания типографии и затем уже до самого конца ХХ века были связаны с историей развития полиграфической базы Тюмени.

Even though the object is located on one of the busiest streets of the city, the buildings have not been used for the last twenty years, and their condition at the time of design left much to be desired. In fact, the historical volumes have lost their original appearance: the composition of the facade was violated, the authentic brickwork was largely lost, the proportions and pattern of window and door openings were greatly distorted.

Несмотря на то, что объект расположен на одной из самых оживленных улиц города, последние двадцать лет здания не эксплуатировались, и их состояние на момент проектирования оставляло желать лучшего. Фактически исторические объемы утратили свой первоначальный вид: композиция фасада была нарушена, аутентичная кирпичная кладка в значительной степени утрачена, пропорции и рисунок оконных и дверных проемов сильно искажены.

The project created by A61architects provided for a thorough restoration of the historical features of the heritage buildings. The third building of the complex, which was built during the Soviet period, on the contrary, received an emphatically contemporary appearance. Historical objects will once again perform a commercial function, and the attached buildings will accommodate office and public spaces.

Проект, реализованный архитектурным бюро А61, предусматривал тщательное восстановление исторических черт памятника и возвращение ему за счет этих элементов очарования подлинности объекта наследия. Третье же здание комплекса, которое было построено в советский период, наоборот, получило подчеркнуто современный облик и тем самым оттеняет историческую красоту памятников архитектуры. Проект предусматривает возвращение историческим объектам торгового назначения, а пристроенные здания предполагает насытить торгово-офисными пространствами.

The concept of landscaping involves the creation of a modern background landscape environment that supports the historical status of the place and at the same time meets the current requirements of a comfortable business space. The solution of the courtyard space is designed to harmonize the neighborhood of historical objects and modern architectural solutions. The courtyard is full of contemporary architectural objects and comfortable recreation areas.

Концепция благоустройства предполагает создание современной фоновой ландшафтной среды, которые поддерживают исторический статус места и одновременно отвечают сегодняшним требованиям комфортного делового пространства. Решение пространства внутреннего двора призвано гармонизировать соседство исторических объектов и современных архитектурных решений. Двор насыщен современными малыми архитектурными формами и удобными зонами отдыха.