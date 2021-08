Hill House / Horomystudio

+ 44

Houses • Russia Architects: Horomystudio

Area Area of this architecture project Area: 284 m²

Year Completion year of this architecture project Year: 2021

Manufacturers Brands with products used in this architecture project Baxter HAY Axolight , CERÁMICA CIELO , Gessi , Schueco Manufacturers:

Text description provided by the architects. The organic topography of the hill area prompted the architectural concept of the house. Therefore, the lower floor appears as a hill extension and includes a garage, storage, and utility rooms.

Все естественные природные ценности участка учтены в концепции здания. Так первый этаж является продолжением горы. Здесь находится гараж, кладовая и другие подсобные помещения. Все главные помещения находятся на втором этаже. Отсюда открываются лучшие виды на лес и речку, которая течет рядом с домом.

All the main living spaces are located on the second floor, which commands the most picturesque view of the forest with a creek. Local natural materials were prioritized for the construction of this house.

Для строительства дома были использованы местные натуральные материалы. Внешний фасад дома облицован уникальным чёрным камнем из Карелии, габбро-диабаз. В отделке интерьера мы используем натуральный дуб.

The exterior is coated in unique black stone from the Karelia region, called gabbro-diabase. Natural oak was chosen for the interior finish of the house. Delicate sliding shutters to the house windows with traditional Russian saw-cut carving were added to emphasize its rustic style.

В фасаде здания отражены не только современные архитектурные решения, но и детали, отражающие принадлежность здания к исторической и культурной традиции территории. На окна мы добавили ажурные раздвижные ставни с традиционной пропильной резьбой, которая ассоциируется с деревенским стилем. Балкон на втором этаже имеет подъемный механизм для проезда пожарного автомобиля в случае необходимости.