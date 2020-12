Exposed Concrete Houses in Argentina: 50 Projects and Their Floor Plans

Save this picture! Wein House / Besonias Almeida Arquitectos. Image © Daniela Mac Adden

Thanks to its aesthetic qualities and malleability, concrete is the darling of the world's builders and architects. In Argentina in particular, concrete's durability and adaptability to a range of climatic conditions makes it one of the most sought after construction materials, demonstrated by, not only the country's countless museums, hotels, hospitals, but by its residential and smaller-scale buildings as well.

Nowadays, there are countless tools and techniques at the disposal of those who choose to work with concrete—from the frameworks to the tools, to the chemical components, to the training and labor, there are virtually no limits to the methods for achieving high-quality work and results.

Beyond the technical capabilities of concrete, there are also many aesthetical advantages as well. Used alone, concrete allows its user to experiment with a vast array of textures and tones, each depending on the steps taken during the construction process.

In this article, we've compiled a list of 50 Argentine residential projects that highlight concrete's aesthetic and functional qualities:

Save this picture! Golf House / Luciano Kruk . Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! House in the Trees / Luciano Kruk

Save this picture! House in the Trees / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! Cariló House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! Rodriguez House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! S+J House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! MACH House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! House in the Dune / Luciano Kruk

Save this picture! House in the Dune / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! H3 House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! 10 House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! L4 House / Luciano Kruk. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! SV House / Luciano Kruk . Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! MM House / alarciaferrer arquitectos. Image © Federico Cairoli

Save this picture! Cudich Drago House / ATV Arquitectos

Save this picture! Cudich Drago House / ATV Arquitectos. Image © Albano Garcia

Save this picture! Marino House / ATV arquitectos. Image © Albano Garcia

Save this picture! FSY House / Remy Arquitectos. Image © Alejandro Peral

Save this picture! Duas Caixas House / Remy Arquitectos

Save this picture! Duas Caixas House / Remy Arquitectos. Image © Alejandro Peral

Save this picture! Tree House / Estudio Botteri-Connell. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! KM House / Estudio Pablo Gagliardo

Save this picture! KM House / Estudio Pablo Gagliardo. Image © Ramiro Sosa

Save this picture! Nabuco House / Estudio Pablo Gagliardo

Save this picture! Nabuco House / Estudio Pablo Gagliardo. Image © Javier Agustín Rojas

Save this picture! L House / Alric Galindez Arquitectos

Save this picture! L House / Alric Galindez Arquitectos. Image © Albano Garcia

Save this picture! Lamas House / MOARQS architects + OTTOLENGHI architects

Save this picture! Lamas House / MOARQS architects + OTTOLENGHI architects. Image © Albano Garcia

Save this picture! House in La Rufina / Santiago Carlos Viale + Daniella Beviglia

Save this picture! House in La Rufina / Santiago Carlos Viale + Daniella Beviglia. Image © Gonzalo Viramonte

Save this picture! M House / Estudio Aire. Image © Walter Salcedo

Save this picture! House in Villa Cielo / Estudio M + N

Save this picture! House in Villa Cielo / Estudio M + N. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! View House / Johnston Marklee & Associates + Diego Arraigada Arquitecto

Save this picture! View House / Johnston Marklee & Associates + Diego Arraigada Arquitecto. Image © Gustavo Frittegotto

Save this picture! House in the Delta / Estudio Cucciolla

Save this picture! House in the Delta / Estudio Cucciolla. Image © Gabriel Monteleone

Save this picture! Wein House / Besonias Almeida Arquitectos

Save this picture! Wein House / Besonias Almeida Arquitectos. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! Forest House / Besonias Almeida Arquitectos

Save this picture! Forest House / Besonias Almeida Arquitectos. Image © Federico Kulekdjian

Save this picture! Berazategui House / Besonías Almeida Arquitectos

Save this picture! Berazategui House / Besonías Almeida Arquitectos. Image © Federico Kulekdjian

Save this picture! House 131 / Díaz Varela Sartor

Save this picture! 131 House / Díaz Varela Sartor. Image © Javier Agustín Rojas

Save this picture! Nono House / Contino - D'Elia Arquitectos. Image © Javier Agustín Rojas

Save this picture! NGM House / [Giani.Huarte-gh.arquitectos]. Image © Fernando Schapochnik

Save this picture! House in Divisadero / Estudio Galera

Save this picture! House in Divisadero / Estudio Galera . Image © Diego Medina

Save this picture! Kuvasz House / Estudio Galera. Image © Diego Medina

Save this picture! Batin House / Estudio Galera. Image © Diego Medina

Save this picture! AYYA House / Estudio Galera. Image © Diego Medina

Save this picture! Alamos House / Estudio Galera. Image © Federico Cairoli

Save this picture! CG House / Adolfo Mondejar Estudio de Arquitectos

Save this picture! CG House / Adolfo Mondejar Estudio de Arquitectos. Image © Gonzalo Viramonte

Save this picture! EH House / Estudio GMARQ. Image © Alejandro Peral

Save this picture! F House / Gianserra + Lima arquitectos

Save this picture! F House / Gianserra + Lima arquitectos. Image © Luis Barandiarán

Save this picture! House in La Comarca / Anibal Bizzotto + Diego Cherbenco

Save this picture! House in La Comarca / Anibal Bizzotto + Diego Cherbenco. Image © Albano Garcia

Save this picture! Pedroso House / BAK Architects. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! Roland House / BAK Arquitectos. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! Valeria House / BAK Arquitectos. Image © Daniela Mac Adden

Save this picture! House on the Beach / BAK Architects

Save this picture! House on the Beach / BAK Architects. Image © Guillerme Morelli

Save this picture! AV House / BAK. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! Casa Levels / BAK Arquitectos. Image Cortesía de BAK Arquitectos

Save this picture! Franz House / BAK Arquitectos. Image © Gustavo Sosa Pinilla

Save this picture! JD House / BAK Arquitectos. Image © Gustavo Sosa Pinilla