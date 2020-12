Save this picture! Estudio Iturbide / Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. Image © Rafael Gamo

On November 20, the 2020 Panamerican Architecture Biennial of Quito (BAQ 2020) announced the winners of the present edition. Every other year, the BAQ "invites to discuss contemporary production of the built environment, aiming to improve the practice of our profession" in the Americas.

According to the organization, the BAQ 2020 aimed "to study the transforming capacity of architecture from the discipline to its environment and the city, one that questions the existing system of relationships to reach a new approach that balances the ideal and the real."

Meet the winners of the 2020 Panamerican Architecture Biennial of Quito (BAQ 2020):

World BAQ Award

Tropicario Jardín Botánico de Bogotá / De Arquitectura y Paisaje (DARP)

Colombia

Team members: Jorge Buitrago, Jaime Cabal, David Carmona, Jaime NG, Teresa Tognetti, Cristian Rios, Milena Jaramillo, Héctor Ospina, Melisa Arango, Carlos Andrés Palacio, Sara Olier, Benjamín Gómez, Mateo Agudelo, DG. Adriana García - Colombia

Pan-American BAQ Award

Single-Family Houses

Estudio Iturbide / Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo

Mexico

Team members: Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Rafael Carrillo, Gerson Huerto, Pavel Escobedo, Esterlina Campuzano, Elizabeth Waites, Enrique Ibarra.

Save this picture! Estudio Iturbide / Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. Image © Rafael Gamo

Interventions in Existing Buildings with no Historic Interest, Protection or Listed as Heritage

Sinagoga UHP / Equipo de Arquitectura

Paraguay

Team members: Horacio Cherniavskiy, Viviana Pozzoli, Diego Soto.

Save this picture! Sinagoga UHP / Equipo de Arquitectura. Image © Leonardo Méndez

Interventions in Protected Buildings, Listed as Heritage or in Buildings of Historic Interest

Cacmu Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas / Jorge Andrade, Gabriela Naranjo, Emilio Thodes, María José Valdospinos

Ecuador

Collaborators: Franz Fischer, Sofía Ortiz, Ana Martínez

Intervention in Public or Collective Spaces

Parque La Mexicana / GDU + VMA

Mexico

Team members: Mario Schjetnan / Grupo de Diseño Urbano y Víctor Márquez Arquitectos / VMA, Fabián Tron / TRON Arquitectos y Jessica Navarrete.

Public or Private Facilities and Infrastructure

Escuela Rural Pivadenco / Duque Motta + MAPAA

Chile

Team members: Rodrigo Duque Motta, Cristián Larraín, Matías Madsen

Collaborators: Francois Jullian, Alessandra de Lisio, Nicoló Zingoni.

Administration, Institutional and Corporate Buildings

Building 8111 / taller de arquitectura de bogotá

Colombia

Team members: Daniel Bonilla, Marcela Albornoz, Iván Castro, Andrea Mozzato, Carolina Herera, Juan Camilo Brito, Juan Sebastián Rubio, Andrés Gutierrez, Alexander Roa. Santiago Ballen, Laura Santana, William Pauwels, Carlos Lopez, Tomas Vega, Nelsón Agudelo, Manuela Orozco.

Save this picture! Building 8111 / taller de arquitectura de bogotá. Image © Alejandro Arango

Small Scale

Hilo House / Zeller & Moye

Mexico

Save this picture! Hilo House / Zeller & Moye. Image © Jaime Navarro

Books

Los Cines de La Habana (The Cinemas of Havana) / María Victoria Zardoya + Marisol Marrero

Cuba

Academic Publications

Una ciudad noble y lógica: las propuestas de Carlos Contreras Elizondo para la Ciudad de México (A Dignified and Logical City: Carlos Contreras Elizondo's Proposals for Mexico City) / Alejandrina Escudero, Sandra Loyola, Israel Reyes

Mexico

Magazines

Revista Thema (Thema Magazine) / Roberto Fernández, Gustavo Hiriart, Lucía Stagnaro, Sofía Ganduglia, Bruno Álvarez

Uruguay

Multi-Unit Housing

Zoncuantla Apartments / RP Arquitectos

Mexico

Save this picture! Zoncuantla Apartments / RP Arquitectos. Image © Onnis Luque

National BAQ Awards

Single Family Houses, Multi-Unit Housing, Public or Private Facilities and Infrastructure, Administration, Institutional and Corporate, Small Scale

The Provider Productive Center / Natura Futura Arquitectura

Save this picture! La Proveedora / Natura Futura Arquitectura. Image © JAG Studio

Interventions in Protected Buildings, Listed as Heritage or in Buildings of Historic Interest; Interventions in Existing Buildings with no Historic Interest, Protection or Listed as Heritage; Intervention in Public or Collective Spaces

Operación entre Medianeras / Natura Futura Arquitectura

Magazines, Books, Academic Publications