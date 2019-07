Pavilion of the Future / NOVOE

+ 13

Architects NOVOE

Lead Architects Sergei Nebotov, Anastasiya Gritskova, Sergei Aksenov

Design Team Mikhail Martianov, Anna Zamry, Margarita Dikova

Clients 8 lines

Area 465.0 m2

Project Year 2019

Photographs Ilya Ivanov

Text description provided by the architects. The world of today is a world of transformations. Population growth, economic crises, environmental cataclysms, global warming, virtual reality and digitalization put us new questions every day.

Описание предоставлено архитекторами.Современный мир — это мир трансформаций. Рост населения, экономические кризисы, экологические катаклизмы, глобальное потепление, виртуальная реальность, новые технологии ежедневно ставят перед человеком все новые и новые вопросы.

The world of today is a world where the main skills are ability to rapid self-transformation, propensity to new knowledge and interest to the collaborations that allow to respond to endless stream of challenges. In this world big cities work as the main centers of the global agenda due to the areas of important changes are concentrated there. However, almost a half of the world's population lives outside the megalopolises and this part is cut off from the access to key knowledge about the sustainability. These knowledge are fundamental for the successful planet existence.

Современный мир — это мир, в котором важно быстро меняться, осваивать новое, кооперироваться и взаимодействовать, чтобы иметь возможность отвечать на бесконечные вызовы среды. Главные центры глобальной повестки и площадки ключевых изменений в современном мире — это крупные города. Тем не менее, почти половина населения Земли живет вне мегаполисов, оставаясь отрезанной от ключевых знаний, доступ к которым является залогом устойчивого развития всей планеты.

Towns in Russia

The population of Russia is 146 781 095 people but only 23% of them lives in big cities with a population of over 1 million people. Almost a half of Russia’s population is located in medium cities and towns. In a case of development pace and global agenda engagement these cities and towns are not so important such as megalopolises, but they have an impact on global processes too. Fortunately, in the world of today every locality can be included in the system of knowledge and experience exchange. On this way is possible to solve problems important for every inhabitant of the planet. This way of thinking also requires cultural platforms and institutions to accumulate values and possibilities. Russian megalopolises have proper places, but in small towns places for such needs are either outdated or completely absent.

Города России

На территории России проживает 146 781 095 человек, при этом только 23% населения живет в крупных городах с населением более 1 миллиона. Почти половина населения России — жители средних и малых городов. Городов, отстающих от мегаполисов по темпу развития и степени вовлеченности в глобальную повестку, но не уступающих мегаполисам по степени влияния на глобальные процессы.

Однако сегодня каждый населенный пункт может быть включен в систему обмена знаниями и опытом, в процесс тесного взаимодействия по решению задач, которые одинаково важны для каждого жителя планеты задач.

Если почти в каждом крупном русском городе сегодня функционирует один или несколько центров и институций, ставших платформами по обмену новыми знаниями и ценностями, то в малых городах такие площадки либо устарели, либо полностью отсутствуют.

Pavilion

Pavilion of the Future is a part of knowledge sharing platform for the residents of different Russian territories. The system of pavilions, located in different parts of the country, is integrated with the digital platform: due to this aggregate, urban community can change their experience and together look for solutions to pressing problems. The pavilion is a material part of the cultural platform. It should be flexible, multifunctional, open and friendly, eco-friendly and affordable to be a symbol of the progress.

Павильон

«Павильон Будущего» — часть платформы по обмену знаниями между жителями разных городов России. Вместе с цифровой платформой, связывающей в разных городах павильоны и горожан, сеть павильонов становится системой, в рамках которой происходит синхронизация знаний, обмен опытом и поиск решений для глобальных проблем. Павильон как физическая часть платформы должен быть универсальным, гибким, многофункциональным, открытым, экологичным и экономически доступным. Архитектура павильона должна стать символом развития и движения вперед.

Architecture

Form of the pavilion based on the form of cylinder and does not have a certain facade: the pavilion fits in any context because it demonstrates equal relation to any object in the environment. The structure given by the surface of the double helicoid — the minimum screw surface. The surface of the helicoid allows to divide the space of the pavilion into two independent parts, which makes it possible to combine different formats of events inside it. Depending on the number of turns and the initial radius, the helicoid principle allows the effective area of the pavilion to be varied and increased by 2, 5 or 10 times and maintain a compact building spot. Movement along the surface, ascent up and descent along the back side, creates an endless route inside the pavilion, increasing its capacity and separate flows of people. The surface of the helicoid is programmed due to the nature of the steps: different sections are solved as a staircase, amphitheater or are stored as ramps.

The integration of flat horizontal platforms inside the pavilion makes the functional filling of the structure as diverse as possible, and sliding walls in different places allow to transform the space. The pavilion can simultaneously operate a flat hall at ground level, an amphitheater, a staircase which lift to the roof, an observation deck, coworking outdoors, a lecture hall, workshops, a bathroom, and storage rooms for furniture and equipment. The facade of the pavilion is a universal showcase that allows to adapt it to the surrounding context or arrange for thematic events.

Aрхитектура

В качестве внешней формы павильона взят цилиндр - геометрическое тело не имеющее единого фасада.​ Таким образом павильон одинаково работает в любом контексте и демонстрирует равное отношение к любому объекту в окружении. Внутренняя структура павильона задана поверхностью двойного геликоида, или минимальной винтовой поверхностью. Поверхность геликоида позволяет разделить пространство павильона на две независимых части, чтобы совмещать события разного типа. В зависимости от количества витков и изначального радиуса принцип геликоида позволяет варьировать полезную площадь павильона и увеличивать ее в 2, 5 или 10 раз, сохраняя компактное пятно застройки. Движение по поверхности — подъем вверх и спуск по обратной стороне — создает в павильоне бесконечный маршрут, увеличивая его емкость и позволяя развести потоки людей. Поверхность геликоида программируется за счет ступеней: разные участки решаются как лестница, амфитеатр или сохраняются в виде пандуса.

Интеграция плоских горизонтальных площадок внутрь павильона делает его функциональное наполнение максимально разнообразным, а локальные раздвижные стены позволяют трансформировать пространство. Таким образом, в павильоне одновременно могут функционировать: плоский зал на уровне земли, амфитеатр, лестница–подъем на кровлю, смотровая площадка, коворкинг на открытом воздухе, лекторий, мастерские, санузел и помещения для хранения мебели и оборудования. Фасад павильона — это универсальная витрина, позволяющая адаптировать его под окружающий контекст или оформить под тематические события.

Vyksa

Every year small town Vyksa, located in Nizhny Novgorod region, becomes a venue for the Art-Ovrag festival, dedicated to the modern culture. The population of a town is 53 406 people. A pilot project of the Pavilion of the Future was implemented as part of the festival in the summer of 2019. The task of the pilot project was to test the architectural solutions of the pavilion, the construction technology and the process of interaction with local residents. Today, after the implementation of the pilot Pavilion and testing of its functionality as part of the festival’s public program, residents of Vyksa form their own curatorial program of events in space.

Выкса

Ежегодно в городе Выкса, расположенном в Нижегородской области, проходит фестиваль современной культуры «Арт-Овраг». Население города составляет 53 406 человек. Летом 2019 года в рамках фестиваля был реализован пилотный проект Павильона Будущего. Задача пилотного проекта состояла в том, чтобы протестировать архитектурные решения павильона, технологию строительства и процесс взаимодействия с местными жителями. Сегодня, после реализации пилотного Павильона и тестирования его функционала в рамках публичной программы фестиваля, жители города Выкса формируют собственную кураторскую программу мероприятий в пространстве.