Azatlyk - Central Square of Naberezhnye Chelny / DROM

Architects DROM

Design Team Asaf Barnea, Aga Batkiewicz, Valentina Ciccotosto, Elif G ö zde - ö ztoprak, Timur Karimullin, Sofia Koutsenko, Roos Pulskens, Timur Shabaev, Pratyusha Suryakant

Lead Architects Sofia Koutsenko, Timur Karimullin, Timur Shabaev

Area 7800.0 m2

Project Year 2019

Photographs Evgeny Evgrafov, Dmitry Chebanenko

Clients Strelka KB, DOM .RU

Engineering KMT

Landscape DROM

Planting Consultants NOVASCAPE

Description provided by the architects.Our renovation project for the main public square in Naberezhnye Chelny, a Soviet city built in the late 1970’s around the famous Kamaz truck factory, is a fresh take on the role of public space in the single-industry city.

Описание предоставлено архитекторами.Наш проект преобразования главной площади в Набережных Челнах, советского города, построенного в конце 1970-х вокруг знаменитого завода грузовиков КамАЗ – это свежий взгляд на роль общественного пространства в моногороде.

The original square was designed around a formal central axis that intended to connect the municipality building to the Lenin museum. Since the latter was never built, the axis lost its meaning. The square remained formal and monotonous; a relic of the Soviet past that was underused and disconnected from the city and its public life.

Старая главная площадь, изначально задуманная, как эспланада, соединяющая так и не построенный музей Ленина со зданием Горсовета, давно потеряла своё значение: формальный и лишённый каких-либо функций пережиток Советского прошлого. Она заполнялась людьми лишь несколько раз в году во время городских фестивалей, оставаясь пустой в остальные дни.

We transformed the square into a captivating, dynamic public space with multi-character environments and qualities that are inclusive of different groups of people.

Through the strategic relocation of the central axis to the edge of the square, to an existing row of densely planted trees, we stripped it of its ideological underpinning. Thus, providing visitors protection from the elements and connecting them directly to nearby neighborhoods. To intensify activity on the promenade, we designed a series of pavilions to be placed along the way.

Мы стратегически переместили пешеходную ось от центра площади к ее краю, вдоль которого уже существовала линия плотно-посаженных деревьев. Таким образом передвижение по площади потеряло былой идеологический пафос, стало защищенным от ветра и солнца, и обрело связанность с окружающей застройкой. Новый Променад мы наполнили функциями - киоски, обзорная и игровая площадка, подиум.

In place of the former central axis, we created a “city carpet” that functions as three squares, each with its own unique character: The Event Square is a paved urban space that is also used for weekly outdoor markets. The “Green Square” is for relaxing on the lawn and enjoying the seasonal landscaping by the city’s planting department. The Cultural Square has a renovated fountain and a new shallow pool for playing in water on hot days. This square is connected to the municipality and a movie theater that is located inside.

Освободившееся от циркуляции центральное пространство мы превращаем в “Городской ковер“ - анфиладу из трех площадей, каждая со своим характером: Площадь мероприятий - большое замощённое пространство для молодежной активности и открытых рынков; «Зеленая площадь» - отдых на траве и большие цветовые композиции от Горзеленхоза (департамента города по озеленению); Площадь культуры - музыка под открытым небом вокруг модернизированного старого фонтана, вход в кинотеатр, находящийся в здании мэрии. Усиливая функциональную насыщенность пространства, мы расположили главные павильоны в местах, где променад стыкуется с площадями. Таким образом, каждая из них получила новые точки притяжения: кафе-амфитеатр и обзорная площадка «Спираль», окрашенные в цвета кабин КамАЗа, помимо своих функций, придают новое вертикальное измерение всей площади; гигантский круглый фонтан, превращающийся зимой в каток и место установки главной новогодней ёлки Челнов.

Для каждой из площадей мы разработали уникальный паттерн мощения, создали зоны для отдыха, защищенные от ветра и солнца зеленными холмами и деревьями различных местных пород.

At intersection with the promenade, each square is energized by an anchor program: an amphitheater doubles as a cafe, a “spiral” viewing platform that is painted in the emblematic orange Kamaz color adds a vertical dimension, and a circular fountain pool that transforms into an ice-skating rink in winter.

Нами были разработаны уникальные малые архитектурные формы - павильоны и фонари, устанавливающие своими простыми геометрическими формами связь с эстетикой всего города. Они были выполнены местными промышленными предприятиями, специально перепрофилировавшими под данный проект часть своих мощностей, создавая таким образом, новую нишу городской экономики. Так, например, для площадки-спирали были использованы технологии газовых трубопроводов, скамейки сделаны на местном заводе железобетонных изделий, фонари сварены из типовых стальных профилей. Дополнительную ценность проекту придает тот факт, что он реализован совместно с местными специалистами, и многие решения в области благоустройства, были отработаны в Набережных Челнах впервые.

We developed a unique paving pattern for each of the squares and integrated spaces for rest that are protected from the strong cross-winds and sun by strategically placed “hills” and local species of trees.

Применение местных материалов и трудовых ресурсов, внимательное отношение к переиспользованию, позволило уменьшить негативное влияние на окружающую среду и сделать проект устойчивым, финансово реализуемым и связанным с контекстом. Мы с вниманием отнеслись к озеленению площади – увеличили площадь мягких поверхностей, сохранили практически все существующие деревья и добавили много новых.

In addition to the pavilions, we designed urban furniture and lighting elements, which were developed and produced by local manufacturers. For them, the challenges posed by the project provided a new and exciting learning experience. Some, transformed their production lines for the purpose of the project, creating a new niche in the city’s economy. For example, the main supporting structure for the “spiral” was made with the same technology that is utilised in making gas pipes. The benches were made in a local concrete factory, and the lamps were made using standard steel profiles. We also carefully considered the existing ecosystem, leaving most of the greenery and adding new trees. All these aspects helped to reduce negative emotions about the enormous transformation in the city center, making the project more sustainable, resilient, and financially viable.

Таким образом, мы превратили площадь в захватывающее и динамичное общественное пространство с много-характерной средой, нацеленной на потребности разных возрастных и социальных групп жителей Набережных Челнов.