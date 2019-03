The World's Top Universities for Studying Architecture in 2019

Save this picture! via Pxhere - CC0 1.0 (Background picture) - Pixabay user Geralt (front image) - Pixabay user RainbowArt, ttreis, Clker-Free-Vector-Images, OpenClipart-Vectors (icons). Image © Fabian Dejtiar

Quacquarelli Symonds (QS) has revealed it's ranking of the world’s top universities for the study of Architecture / Built Environment for 2019, based upon academic reputation, employer reputation and research impact.

On this edition, the Bartlett School of Architecture at UCL (University College London) has been named the best university for studying architecture, taking MIT's place, which has topped the rankings for the past four years .

Keep reading and check out the complete ranking.

1. The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) / United Kingdom

2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) / United States

3. Delft University of Technology / Netherlands

4. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) / Switzerland

5. Harvard University / United States

6. University of California, Berkeley (UCB) / United States

7. University of Cambridge / United Kingdom

8. National University of Singapore (NUS) / Singapore

9. Manchester School of Architecture / United Kingdom

10. Tsinghua University / China

11. Politecnico di Milano / Italy

12. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) / Switzerland

13. University of Hong Kong (HKU) / Hong Kong

14. Columbia University / United States

15. The University of Sydney / Australia

16. University of California, Los Angeles (UCLA) / United States

17. The University of Melbourne / Australia

18. Tongji University / China

19. The University of Tokyo / Japan

20 The Hong Kong Polytechnic University / Hong Kong

21. The University of Sheffield / United Kingdom

22. RMIT University / Australia

23. KTH Royal Institute of Technology / Sweden

24. Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) / United States

25=. Technische Universität München / Germany

25=. The University of New South Wales (UNSW Australia) / Australia

27. University of British Columbia / Canada

28. Cornell University / United States

29. Universitat Politècnica de Catalunya / Spain

30. Stanford University / United States

31. University of Michigan / United States

32. Technische Universität Berlin / Germany

33. Seoul National University (SNU) / South Korea

34. Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

35. University of Texas at Austin / United States

36. Princeton University / United States

37. Cardiff University / United Kingdom

38. Politecnico di Torino / Italy

39=. Kyoto University / Japan

39=. University of Toronto / Canada

41. Politécnica de Madrid / Spain

42=. Aalto University / Finland

42=. University of Pennsylvania / United States

44. Universidade de São Paulo (USP) / Brazil

45. McGill University / Canada

46. Chalmers University of Technology / Sweden

47. University of Illinois at Urbana-Champaign / United States

48. Yale University / United States

49. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Mexico

50. Shanghai Jiao Tong University / China

51-100. Aalborg University / Denmark

51-100. Carnegie Mellon University / United States

51-100. City University of Hong Kong / Hong Kong

51-100. Curtin University / Australia

51-100. Eindhoven University of Technology / Netherlands

51-100. Hanyang University / South Korea

51-100. Illinois Institute of Technology / United States

51-100. Katholieke Universiteit Leuven / Belgium

51-100. KIT, Karlsruher Institut für Technologie / Germany

51-100. Korea University / South Korea

51-100. Loughborough University / United Kingdom

51-100. Lund University / Sweden

51-100. Monash University / Australia

51-100. Newcastle University / United Kingdom

51-100. Norwegian University of Science And Technology / Norway

51-100. Oxford Brookes University / United Kingdom

51-100. Pennsylvania State University / United States

51-100. Queensland University of Technology (QUT)/ Australia

51-100. RWTH Aachen University / Germany

51-100. TU Dortmund University / Germany

51-100. Vienna University of Technology (TU Wien) / Austria

51-100. Texas A&M University / United States

51-100. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)/ Hong Kong

51-100. The University of Auckland / New Zealand

51-100. The University of Queensland (UQ) / Australia

51-100. Tianjin University / China

51-100. Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina

51-100. Universidad de Chile / Chile

51-100. Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brazil

51-100. Università IUAV di Venezia / Italy

51-100. Universität Stuttgart / Germany

51-100. Université de Montréal / Canada

51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) / Malaysia

51-100. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) / Malaysia

51-100. University of Bath / United Kingdom

51-100. University of Cape Town / South Africa

51-100. The University of Edinburgh / United Kingdom

51-100. University of Illinois, Chicago (UIC) / Illinois

51-100. University of Lisbon / Portugal

51-100. University of Liverpool / United Kingdom

51-100. The University of Newcastle (UON) / Australia

51-100. University of Porto / Portugal

51-100. University of Reading / United Kingdom

51-100. University of Salford / United Kingdom

51-100. University of Southern California / United States

51-100. University of Technology Sydney (UTS) / Australia

51-100. Virginia Polytechnic Institute and State University / United States

51-100. Waseda University / Japan

51-100. Yonsei University / South Korea

51-100. Zhejiang University / China

101-150. Arizona State University / United States

101-150. Chongqing University / China

101-150. Concordia University / Canada

101-150. Griffith University / Australia

101-150. Harbin Institute of Technology / China

101-150. Hokkaido University / Japan

101-150. Huazhong University of Science and Technology / China

101-150. Kyushu University / Japan

101-150. Middle East Technical University / Turkey

101-150. Nagoya University / Japan

101-150. Nanjing University / China

101-150. National Cheng Kung University / Taiwan

101-150. National Technical University of Athens / Greece

101-150. New York University (NYU) / United States

101-150. Queen's University of Belfast / United Kingdom

101-150. Rice University / United States

101-150. Sapienza University of Rome / Italy

101-150. South China University of Technology / China

101-150. Southeast University / China

101-150. Sungkyunkwan University (SKKU) / South Korea

101-150. Syracuse University / United States

101-150. Technion - Israel Institute of Technology / Israel

101-150. Technische Universität Dresden / Germany

101-150. The University of Adelaide / Australia

101-150. University of Nottingham / United Kingdom

101-150. The University of Western Australia (UWA) / Australia

101-150. Tohoku University / Japan

101-150. Universidad de Los Andes / Colombia

101-150. Universidad Politecnica de Valencia / Spain

101-150. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) / Brazil

101-150. Università degli Studi Roma Tre / Italy

101-150. Università di Bologna (UNIBO) / Italy

101-150. Université Catholique de Louvain / Belgium

101-150. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / France

101-150. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)/ Malaysia

101-150. Universiti Malaya (UM) / Malaysia

101-150.. University College Dublin / Ireland

101-150. University of Copenhagen / Denmark

101-150. University of Florida / United States

101-150. University of Ghent / Belgium

101-150. University of Glasgow / United Kingdom

101-150. University of Minnesota / United States

101-150. University of Strathclyde / United Kingdom

101-150. University of Washington / United States

101-150. University of Waterloo / Canada

101-150. University of Westminster / United Kingdom

101-150. University of Wisconsin-Madison / United States

101-150. Vilnius Gediminas Technical University / Lithuania

101-150. Wageningen University / Netherlands

151-200. Aarhus University / Denmark

151-200. Alexandria University / Egypt

151-200. The American University in Cairo / Egypt

151-200. Aristotle University of Thessaloniki / Greece

151-200. Asian Institute of Technology, Thailand / Thailand

151-200. Cairo University / Egypt

151-200. Chulalongkorn University / Thailand

151-200. Chung-Ang University (CAU) / South Korea

151-200. City University of New York / United States

151-200. Deakin University / Australia

151-200. Duke University / United States

151-200. Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) / India

151-200. Indian Institute of Technology Madras (IITM) / India

151-200. Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) / India

151-200. Istanbul Technical University / Turkey

151-200. Keio University / Japan

151-200. Kyung Hee University / South Korea

151-200. Laval University / Canada

151-200. Lomonosov Moscow State University / Russia

151-200. Massey University / New Zealand

151-200. Michigan State University / United States

151-200. North Carolina State University / United States

151-200. Ohio State University / United States

151-200. Osaka University / Japan

151-200. Pusan National University / South Korea

151-200. Stockholm University / Sweden

151-200. Technische Universität Darmstadt / Germany

151-200. Graz University of Technology / Austria

151-200. University of Navarra / Spain

151-200. Universidad de Sevilla / Spain

151-200. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul / Brazil

151-200. Universidade Nova de Lisboa / Portugal

151-200. University of Florence / Italy

151-200. University of Naples - Federico II / Italy

151-200. Università di Padova / Italy

151-200. Université du Québec / Canada

151-200. Universiti Putra Malaysia (UPM) / Malaysia

151-200. University of Arizona / United States

151-200. University of Colorado Boulder / United States

151-200. University of Dundee / United Kingdom

151-200. University of Gothenburg / Sweden

151-200. University of Maryland, College Park / United States

151-200. University of Seoul / South Korea

151-200. University of South Australia / Australia

151-200. University of the West of England / United Kingdom

151-200. University of Witwatersrand / South Africa

151-200. University of Twente / Netherlands

151-200. University of Virginia / United States

151-200. Victoria University of Wellington / New Zealand

151-200. Vrije Universiteit Amsterdam / Netherlands

QS has produced an annual survey of universities since 2011, rating the top universities based on academic reputation, employer reputation and research impact. Visit QS's site for the full 2019 architecture rankings, or see the lists for other subjects, here.