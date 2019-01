The Graduation Projects Nominated for the Archiprix International 2019

As an initiative of the Archiprix Foundation, Archiprix International 2019 recently invited all schools worldwide in Architecture, Urbanism and Landscape Architecture to select and submit their best graduation project. "This graduation work presents a wealth of ideas for a broad range of contemporary and future challenges", explains the organization on its website.

After analyzing all the submissions sent by universities from more than 100 countries, the jury —Francisco Díaz, Rosetta Elkin, Marta Moreira, Martino Tattara, and Sam Jacoby— nominated 22 projects for the awards in a special session held in Santiago, Chile. The winners of the awards will be announced at the Award ceremony on May the 3rd 2019 in the same city.

The complete list (in alphabetical order) of the projects nominated for the awards, below:

185 En-Counters

Save this picture! 185 En-Counters / Mohamad Nahleh. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Mohamad Nahleh

Institution: American University of Beirut, Maroun Semaan Faculty of Engineering and Architecture

Location: Beirut, Lebanon

Charleroi wood city

Save this picture! Charleroi wood city / Henri Vantorre . Image Courtesy of Archiprix International

Author: Henri Vantorre

Institution: Université Catholique de Louvain U.C.L., LOCI, Faculté d'architecture, d'ingénierie architectural, d'urbanisme

Location: Louvain-La-Neuve, Belgium

Following up the foregoing

Save this picture! Following up the foregoing / Maarten de Haas. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Maarten de Haas

Institution: Rotterdam University of Applied Sciences, Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design

Location: Rotterdam, Netherlands

Foreshore

Save this picture! Foreshore / Nicky Kouwenberg + Niek van de Calseijde + Sidney van Well. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Nicky Kouwenberg + Niek van de Calseijde + Sidney van Well

Institution: Fontys University of Applied Science, Academy of Architecture and Urbanism MA+U

Location: Tilburg, Netherlands

From Religion to Everday Life

Save this picture! From Religion to Everday Life / Chen Yang + Jianyun Cai. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Chen Yang + Jianyun Cai

Institution: Huaqiao University, School of Architecture

Location: Xiamen, China

Garden of Reconciliation

Save this picture! Garden of Reconciliation / Jay P. Shah. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Jay P. Shah

Institution: Kamala Raheja Vidyanidhi, Institute for Architecture & Environmental Studies

Location: Mumbai, India

Infrastructural Landscape and Ecosystem Regeneration

Save this picture! Infrastructural Landscape and Ecosystem Regeneration / Guelba Paiva. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Guelba Paiva

Institution: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Curso de Arquitetura e Urbanismo

Location: Rio de Janeiro, Brazil

Kajskjul 113

Save this picture! Kajskjul 113 / Marco Pallaoro + Nicholas Dellai. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Marco Pallaoro + Nicholas Dellai

Institution: Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Location: Ferrara, Italy

Kenopsia: Sarajevo War Tunnel Museum

Save this picture! Kenopsia : Sarajevo War Tunnel Museum / Ena Kukić. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Ena Kukić

Institution: Technische Universität Graz, Fakultät für Architektur

Location: Graz, Austria

La Non Trubada 7

Save this picture! La Non Trubada 7 / Mariano J Vilallonga. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Mariano J Vilallonga

Institution; Universidad Europea de Madrid, Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño

Location: Madrid, Spain

Northern Cloud

Save this picture! Northern Cloud / Mark Melnichuk. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Mark Melnichuk

Institution: McGill University, School of Architecture

Location: Montreal, Canada

Of biological and digital corporeal excreta

Save this picture! Of biological and digital corporeal excreta / David Wirth. Image Courtesy of Archiprix International

Author: David Wirth

Institution: KU Leuven, Faculty of Architecture, campus Sint-Lucas Gent

Location: Gent, Belgium

[Re]-Constructing Porto

Save this picture! [Re]-Constructing Porto / Michael Paul Lewis. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Michael Paul Lewis

Institution: University of Bath, School of Architecture and Civil Engineering

Location: Bath, England

Ruina

Save this picture! Ruina / Nicolás Franco Schicke + Carolina Güida Gray Moreira. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Nicolás Franco Schicke + Carolina Güida Gray Moreira

Institution: Universidad de la Republica - Uruguay, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Location: Montevideo, Uruguay

Selk'nam Memorial Route

Save this picture! Selk'nam Memorial Route / Ignacio Lira. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Ignacio Lira

Institution: Universidad del Desarrollo, Arquitectura

Location: Santiago, Chile

Synthetic Cultures

Save this picture! Synthetic Cultures / Gary Polk. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Gary Polk

Institution: University of Pennsylvania, Faculty of Architecture

Location: Philadelphia, United States

Temporary City

Save this picture! Temporary City / Roberto Cognoli + Elisa Corradetti + Roberta Saracco. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Roberto Cognoli + Elisa Corradetti + Roberta Saracco

Institution: Universita di Camerino, Scuola di Architettura e Design, Ascoli

Location: Piceno, Italy

The Public

Save this picture! The Public / Jerónimo Haug. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Jerónimo Haug

Institution: KIT Karlsruher Institut für Technologie, Fakultät für Architektur

Location: Karlsruhe, Germany

The Workshop

Save this picture! The Workshop / Jeroen Brosky. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Jeroen Brosky

Institution: Maastricht Master of Architecture

Location: Maastricht, Netherlands

Save this picture! Tryouts on Living in the City : Four possible homes / Liran Messer + Stav Dror. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Liran Messer + Stav Dror

Institution: Bezalel Academy of Art and Design, Architecture

Location: Jerusalem, Israel

Save this picture! Un-United Nations Headquarters / Lesia Topolnyk. Image Courtesy of Archiprix International

Author: Lesia Topolnyk

Institution: Amsterdam University of the Arts, Academy of Architecture

Location: Amsterdam, Netherlands

Save this picture! Waliców, Fortress of Memory / Sara Pellegrini + Domenico Spagnolo. Image Courtesy of Archiprix International

Authors: Sara Pellegrini + Domenico Spagnolo

Institution: Politecnico di Milano, School of Architecture Urban Planning Construction Engineering

Location: Milan, Italy

The Archiprix International 2019 is organized in cooperation with Pontificia Universidad Católica de Chile and Universidad de Chile. For more information about the competition, you can visit the official website here.