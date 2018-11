Save this picture! Casa La Serena / Sebastián Gaviria Gómez. Image © OLMO Fotografía

The greats of twentieth-century Colombian architecture were regarded for their genuine interest in brick. To this day, many of Colombia's iconic neighborhoods are filled with brick buildings.

Below, a selection of stunning Colombian brick projects.

+ 16

Save this picture! Casa Llano Grande / Yemail Arquitectura. Image © Santiago Pinyol

Save this picture! Casa La Serena / Sebastián Gaviria Gómez. Image © OLMO Fotografía

Save this picture! Edificio Primaria Colegio Anglo Colombiano / Daniel Bonilla Arquitectos. Image © Rodrigo Dávila

Save this picture! Escuela de Música Yotoco / Espacio Colectivo Arquitectos. Image © Santiago Robayo

Save this picture! Colegio en Soacha / Alejandro Peña Cuéllar. Image © Nicolás Cabrera & Juan Fleing

Save this picture! Biblioteca Virgilio Barco / Rogelio Salmona. Image © Simon Bosch

Save this picture! Ciudadela Colsubsidio / Germán Samper. Image © Javier L. Ramírez

Save this picture! Edificio La Palma / Planta Baja Estudio de Arquitectura. Image © Mauricio Carvajal

Save this picture! Colegio Rochester / Daniel Bonilla Arquitectos. Image © Rodrigo Dávila

Save this picture! Vivienda Social Rural / Estación Espacial Arquitectos. Image © Sebastián Contreras R.

Save this picture! Biblioteca Central Universidad Eafit / Juan Forero Arquitectos. Image © Juan Forero Arquitectos

Save this picture! Centro de Artes / Taller de Arquitectura de Bogotá. Image © Rodrigo Dávila

Save this picture! Centro Cultural García Márquez / Rogelio Salmona. Image © Enrique Guzmán

Save this picture! Edificio Giraldo / Fernando Martínez Sanabria. Image © Dan Gamboa Bohorquez