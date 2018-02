MCHAP Reveals Nominees for Mies Crown Hall Americas Prize 2016/2017

Save this picture! © Dean Kaufman. ImageGrace Farms de SANAA, la obra ganadora del Mies Crown Hall Americas Prize 2014/2015

The Mies Crown Hall Americas Prize has revealed the list of nominees for this year's awards, which seeks to recognize the most distinguished architectural works built on the continents of North and South America. Awarded on a biennial basis, this year’s award will consider projects built between 2016 and 2017.

In March, the award jury of architects, curators, writers, editors and other creative minds will convene to select the projects that for the prize shortlist. This list will be announced in April, with the announcement of finalists to come in June. Hosted by the Illinois Institute of Technology (IIT), the winner will be honored in a grand prize ceremony at Mies van der Rohe’s iconic Crown Hall in October. Last year, top honors went to SANAA's Grace Farms in New Canaan, Connecticut, USA.

During the month of April, the organization will also announce the results of the MCHAP.emerge award, a prize that honors a project completed within the last two years in the Americas by an emerging practice.

This year’s Mies Crown Hall Americas Prize nominees include:

Una Arquitetos

239 House

São Paulo, Brazil

Sebastian Irarrázaval

2Y House

Colico Lake, Chile

FXCollaborative

35XV

New York, United States

Preston Scott Cohen & Carl Dworkin

A. Alfred Taubman Wing of the Art and Architecture Building

Ann Arbor, United States

Enrique Santillana, Jorge Draxl, Cynthia Seinfeld, Juan Carlos Burga and Jonathan Warthon

Academic Building Complex PUCP

Lima, Peru

BLT arquitectos

Acaece mall and public plaza

Córdoba, Argentina

Guillermo Hevia G. + Guillermo Hevia

Aceros Chile Service Buildings

Santiago, Chile

Laura Sánchez Penichet, Carlos Rodríguez Bernal / SPRB arquitectos

Acolhuas House

Guadalajara, Mexico

Torres+Harada+Reutter+Straub Architects

After Dome _ YAP

Santiago, Chile

Leonmarcial Arquitectos

Alcanfores Building

Lima, Peru

Lawrence Scarpa

Angle Lake Station

Seatac/Seattle Airport, United States

Mirene Elton and Mauricio Léniz

Arauco Cultural Center

Arauco, Chile

Matheus Seco - BLOCO Arquitetos

Aresta House

Brasília, Brazil

Emilio Garateguy + Ignacio Trecca

Arquitectura Rifa House G2010

Ciudad de la Costa, Uruguay

Fernando Ituarte

Art Collection Warehouse and Gallery

Mexico City, Mexico

John and Patricia Patkau

Audain Art Museum

Whistler, Canada

Alejandro Valdés / Cristóbal Amunátegui

Avenida Italia Shop

Santiago, Chile

Cristóbal Tirado + Silvia Barbera y Jorge Batesteza

Aysén State Museum

Coyhaique, Chile

Siamak Hariri

Bahá’í Temple of South America

Santiago, Chile

LegoRogers (LEGORRETA and Rogers Stirk Harbour + Partners)

BBVA Bancomer Tower

Mexico City, Mexico

Matsys

BHP Pavilion at Confluence Park

San Antonio, United States

FBM Architecture and Interior Design

Bible Hill Consolidated Elementary School

Truro, Canada

Smiljan Radic - Eduardo Castillo - Gabriela Medrano

Bio Bio Regional Theatre

Concepcion, Chile

MARIANA LEGUIA

Bridge House

Port Sydney, Canada

Aniket Shahane

Brooklyn Row House 1

Brooklyn, United States

Arch. Pablo Gagliardo

Building Pueyrredón 1101

Rosario, Argentina

Adamo-Faiden

Catalinas Plaza

Buenos Aires, Argentina

Entre Nos Atelier

Cave of Light (SIFAIS)

La Carpio, Costa Rica

Aleph Zero + Rosenbaum

Children Village

Formoso do Araguaia, Brazil

UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS

Chilean Pavilion Expo Milan

Temuco, Chile

Arquitetos Associados

Claudia Andujar Gallery

Brumadinho, Brazil

Rozana Montiel Saucedo

Common Unity

Mexico City, Mexico

Rozana Montiel Saucedo

Court

Lagos de Puente Moreno, Mexico

Michael Maltzan, FAIA

Crest Apartments

Van Nuys, United States

Coordinadora de la Ciudad (en Construcción) - CITIO (Ciudad Transdisciplinar)

Cultural Center - Comunal Kitchen "San Martín del Once"

Lima, Peru

SurrealEstudio Arquitectura

Cypress houses

Cuenca, Ecuador

NADAAA

Daniels Building

Toronto, Canada

Alberto Campo Baeza

DOMUS AUREA

Monterrey, Mexico

Batay-Csorba Architects

Double Duplex

Toronto, Canada

Höweler + Yoon Architecture

Downtown Crossing Amphitheater and Plaza

Boston, United States

Bernardo Hernández [AM30] + Emilia Sartoris [AM30] + Stephane Arriola

EC House

Atemajac de Brizuela, Mexico

David Benjamin

Embodied Computation Lab

Princeton, United States

Brian MacKay-Lyons

Enough House

Upper Kingsburg, Canada

Natura Futura Arquitectura

Entre Bloques House

Babahoyo, Ecuador

Héctor Barroso

Entrepinos

Valle de Bravo, Mexico

Edgar Mazo

Entrerrios Educational Park

Entrerrios, Colombia

MORINI ARQUITECTOS

EXPERIMENTA 21

Córdoba, Argentina

Fernando Pérez Oyarzún

FACULTY OF ARTS ACADEMIC BUILDING, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, SANTIAGO, CHILE.

Santiago de Chile, Chile

Juan Ignacio Ramos & Ignacio Ramos

Figueras Polo Stables

General Rodríguez, Argentina

Michel Rojkind

Foro Boca Concert Hall

Boca del Rio, Mexico

Giancarlo Mazzanti Sierra

Fundación Santa Fé de Bogotá Hospital Expansion

Bogotá, Colombia

C3 Arquitectos

Galapagos House

Poncitlan, Mexico

Juan Alfonso Garduño Jardon,

GG House

Queretaro, Mexico

Max Nuñez

Ghat House

Cachagua, Chile

Federico Marinaro

Graphic supplies logistics center

Rosario, Argentina

Elizabeth Whittaker

Grow Box

Lexington, United States

BVO/ARQ

Grupo Santander Corporate Offices

Parque Batlle Heritage District, Montevideo, Uruguay

NMD NOMADAS

Guaparo House

Valencia, Venezuela

Alejandro Haiek Coll

Gyroscopic House

Barquisimeto, Venezuela

Marcelo Gualano

Hampton by Hilton Montevideo Carrasco

Montevideo, Uruguay

Marlon Blackwell

Harvey Pediatric Clinic

Rogers, United States

Estudio Borrachia

Holmberg house

C.A.B.A, Argentina

Patrick Dillon

House for a Violinist

Playa Destiladeros, Pedasi, Panama

O ROMAN

HOUSE GB

Lima, Peru

Cristián Izquierdo L.

House in Morrillos

Lagunillas, Morrillos beach, Chile

FBM Architecture and Interior Design

House in Scotch Cove

East Chester, Canada

Betsy Williamson and Shane Williamson

House on Ancaster Creek

Ancaster, Canada

MCM+A taller de arquitectura

Housing Complex Ex Hotel Colonial

Quito, Ecuador

Una Arquitetos

Huma Klabin Residential Building

São Paulo, Brazil

Marc Fornes

HYPARBOLE

Providence, United States

Agustín Landa Ruiloba y Rolando Martínez

Il Mercato Gentiloni

Saltillo, Mexico

PLUG architecture/Román Cordero and Izbeth Mendoza

INFILTRATED PATIO

Mérida, Mexico

Taller | Mauricio Rocha+Gabriela Carrillo|

Iturbide Studio

Mexico City, Mexico

SO – IL

Jan Shrem and Maria Manetti Shrem Museum of Art

Davis, United States

KPMB Architects

Julis Romo Rabinowitz Building & Louis A. Simpson International Building, Princeton University

Princeton, United States

KPMB Architects

Kellogg School of Management, Northwestern University

Evanston, United States

WEISS/MANFREDI Architecture/Landscape/Urbanism

Kent State Center for Architecture and Environmental Design

Kent, Ohio, United States

WORKac

Kew Gardens Hills Library

Queens, United States

Irene Gardpoit, Eiri Ota

Lake Cottage

Bolsover, Canada

Sandra Barclay - Jean Pierre Crousse

Learning Landscape - Piura University

Piura, Peru

Steven Holl

Lewis Arts Complex, Princeton University

Princeton, United States

Gonzalo Mardones V.

Lo Barnechea Municipality

Lo Barnechea, Santiago, Chile, Chile

Arturo Lyon Gottlieb

MAJADAS DE PIRQUE HOTEL

Pirque, Chile

Arzubialde Arquitectos. Santiago Baulíes, Martín Cabezudo, Franco Piccini

Mandel 3 Residential Building

Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina

Una Arquitetos

Mantiqueira house

São Bento do Sapucaí, Brazil

OMA New York

Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology

New York, United States

M42K Lab_Sandra Iturriaga

MAPOCHO 42K

Santiago, Chile

Una Arquitetos

Maria Antonia's University Center

São Paulo, Brazil

Lorcan O'Herlihy

Mariposa1038

Los Angeles, United States

EPArquitectos + Estudio Macías Peredo

María Montessori School Mazatlan

Mazatlán, Mexico

Santiago Arango and Camilo Arango

Matorral

Medellin, Colombia

Marcela González Veloz

15th

Monterrey, Mexico

Sebastián Monsalve Gómez

Medellín River Parks Phase 1A

Medellín, Colombia

Desai Chia Architecture with Environment Architects

Michigan Lake House

Northport, United States

Ana Belvet Echevarria de Gracia

Midwife House

Kokil (Tenejapa), Mexico

Michael Maltzan, FAIA

Moody Center for the Arts at Rice University

Houston, United States

Carreño Sartori arquitectos

Municipal Gym of Salamanca

Salamanca, Chile

Rodrigo Carazo Ortiz

Murray Music House

Barva, Costa Rica

Toyo Ito & Associates, Architects

Museo Internacional del Barroco

Puebla, Mexico

Dal Pian Arquitetos

NASP HEADQUARTERS

São Paulo, Brazil

Allied Works

National Music Centre of Canada

Calgary, Canada

Atelier Big City

NDG Cultural Centre

Montréal, Canada

Pezo von Ellrichshausen

Nida house

Navidad, Chile

Francisco Gonzalez Pulido

Orchid Educational Pavilion

Oaxaca City, Mexico

Ajay Manthripragada

Page House

Berkeley, United States

Moneo Brock

Parish Church in Pueblo Serena

Monterrey, Mexico

Marcio Kogan

Pasqua house

Porto Feliz, Brazil

ese colectivo arquitectos

Patch House

Quito, Guayllabamba, Ecuador

OMA New York

Pierre Lassonde Pavilion Musée national des beaux-arts du Québec

Quebec City, Canada

Andrea Panizzo

Place Tapis Rouge

Port-au-Prince, Haiti

Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Sallaberry, Vinsón arquitectos

PRO.CRE.AR Buenos Aires Station Sector 10

Barracas, Argentina

Estudio Macías Peredo

Punta Caliza Holbox Hotel

Lázaro Cárdenaz, Mexico

Actuemos Ecuador

Renacer de Chamanga Community House

Chamanga, Ecuador

el taller de (S)

Residential Passages

Bogota, Colombia

Pezo von Ellrichshausen

Rode house

Chiloe Island, Chile

Federico Javier Ochoa

Saint Father Brochero Chapel

Villa Cura Brochero, Argentina

Carla Juaçaba

Santa Teresa House

Rio de Janeiro, Brazil

Taller Aragonés / Miguel angel Aragonés

Sea Inside

San Jose Del Cabo, Mexico

Paulo Mendes da Rocha

SESC 24 de Maio

São Paulo, Brazil

Sandra Barclay - Jean Pierre Crousse

Site Museum of Paracas Culture

Paracas, Peru

Ivan Terry, Alex Terry

Skyline House

Oakland, United States

Traditional huave´s knowledge in colaboration with Cooperación Comunitaria

Social reconstruction of habitat in the Isthmus of Tehuantepec: Reinforced traditional kitchen

San Francisco del Mar, Mexico

David Leven and Stella Betts, LEVENBETTS

Square House

Stone Ridge, United States

Antón García-Abril & Débora Mesa: Ensamble Studio

Structures of Landscape @Tippet Rise Art Center

Fishtail, United States

Coarchitecture

Tanguay store in Trois-Rivieres

Trois-Rivières, Canada

Ferrando - Goyos - Martirena - Olascoaga - Souto

TE+A - "Torre Ejecutiva" Annex Building

Montevideo, Uruguay

metro arquitetos

Technological Institute of Aeronautics (ITA)

são jose dos campos, Brazil

Gregory Henriquez

TELUS Garden Office

Vancouver, Canada

PRODUCTORA + Isaac Broid

Tepanzolco Cultural Center

Cuernavaca, Mexico

Brasil Arquitetura Studio

The Backland’s Quay Museum

Recife, Brazil

Marion Weiss, Michael A. Manfredi

The Bridge at Cornell Tech

New York, NY, United States

Pierre Thibault

The bridge house

Shawinigan, Canada

Sebastián Calero Larrea

THE CABIN

Quito, Ecuador

Oyler Wu Collaborative

The Exchange

Columbus, United States

Kai-Uwe Bergmann

The Grove in Grand Bay

Miami, United States

Marlon Blackwell Architects

The Lamplighter School Innovation Lab

Dallas, United States

de Leon & Primmer Architecture Workshop

The Owsley Brown II History Center, The Filson Historical Society

Louisville, United States

Lawrence Scarpa

The SIX Affordable Veterans Housing

Los Angeles, United States

Maxi Spina & Jia Gu / Spinagu

Thick

Los Angeles, United States

MOBIL Arquitectos

Tierra Chiloé Hotel

Castro, Chile

María Victoria Besonías, Guillermo de Almeida

Torcuato House Pavilion

Malvinas Argentinas, Argentina

EC3

True North

Detroit, United States

Barkow Leibinger

TRUMPF Smart Factory

Hoffman Estates, Chicago, United States

51-1 Arquitectos

Tudor House

Lima, Peru

Andrés Remy

Two Boxes House

Nordelta, Argentina

Julia Capomaggi and Laura Geraci

Two houses

Carcaraña, Argentina

Veronica Arcos

Two Skins House

Pichicuy, Chile

JBMC arquitetura e urbanismo

Typical Metro Stations - Line 2 Bahia

Salvador, Brazil

Gonzalo Claro

UC Architecture School Building

Santiago de Chile, Chile

Natura Futura Arquitectura

Urban Restaurant, La Pesca

Babahoyo, Ecuador

Federico Marinaro

Urquiza Building

Rosario, Argentina

Fábrica de Paisaje

Viña Edén Winery

Pueblo Edén, Uruguay

Steven Holl

Visual Arts Building, University of Iowa

Iowa City, United States

Andres Soliz Paz & Lazbent Pavel Escobedo Amaral

Weaving the Courtyard

Long Island City, United States

Garoa

Wish School

São Paulo, Brazil

Shim-Sutcliffe Architects

Wong Dai Sin Temple

Markham, Canada

Estudio Borrachia

Wood House

Exaltación de la Cruz, Barrio El Remanso, Pilar, Argentina

Santiago Calatrava

World Trade Center Transportation Hub

New York, United States

Studio Gang

Writers Theatre

Glencoe, United States

Guillermo Hevia García + Nicolás Urzúa

Your Reflection, YAP_CONSTRUCTO 6

Santiago, Chile

Find images of all the nominees at the MCHAP website, here.