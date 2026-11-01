Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero

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Ciudad de México, Mexico
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- Area: 712 m²
- Year: 2024
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Photographs:Diego Padilla Magallanes, Liz Esperanza, Noel Higuera
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Manufacturers: Porcelanosa Grupo, Arudeko, Atlawa , Bandido Studio, CACAO, David Pompa, María Pizarro Tiles, Natural Urbano, Studio Barro, Tucurinca, Urrea
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Lead Architects: Ivan Esqueda Martinez, Gala Sánchez-Renero, Mara Sánchez-Renero
More SpecsLess Specs
- Category: Lodging, Renovation, Extension
- Design Team: Berenice Galindo
- General Construction: Miguel Ángel Márquez
- City: Ciudad de México
- Country: Mexico
Text description provided by the architects. Casa Cuenca is a ten-room boutique hotel located in the Condesa neighborhood of Mexico City.