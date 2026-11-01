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Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero

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Curated by Valentina Díaz

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Lodging, Renovation, Extension
Ciudad de México, Mexico
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Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero - Interior Photography, Door, Balcony
© Liz Esperanza

Text description provided by the architects. Casa Cuenca is a ten-room boutique hotel located in the Condesa neighborhood of Mexico City.

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Cite: "Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero" [Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero] 01 Nov 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187900/hotel-casa-cuenca-taller-ivan-esqueda-plus-gala-sanchez-renero-estudio-plus-mara-sanchez-renero> ISSN 0719-8884

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© Diego Padilla Magallanes

Hotel Casa Cuenca / Taller Ivan Esqueda + Gala Sánchez-Renero Estudio + Mara Sánchez-Renero

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