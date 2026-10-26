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Santa Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas

Santa Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas - Image 2 of 37Santa Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas - Exterior Photography, ConcreteSanta Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas - Exterior Photography, BalconySanta Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas - Exterior Photography, ConcreteSanta Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas - More Images+ 32

Curated by Valentina Díaz

Residential Architecture, Social Housing, Residential Interiors
Santiago, Chile
  • Design Team: Marc Frohn, Mario Rojas, Carlos Aguayo, Max Koch, Oscar Herrera, Ana Barbier, Carla Dios, Carina Seckler, Philipp Eckel, James Gantley, Martin Gholeka, Maximilian Kessler, Giulio Moriani, Anna-Lea Rohrbach, Felix Schöllhorn, Nicolás Fuenzalida
  • Landscape Architects: FAR frohn&rojas
  • Structural Engineering: Leiva & Asociados Ingeniería Estructural, Santiago de Chile
  • Sanitary Systems: Mario Pereda Espinosa, Santiago de Chile
  • Electrical Design Team: ELING Proyectos e Ingeniería Eléctrica, Santiago de Chile
  • Client: Comité Comunidad Esperanza SERVIU Región Metropolitana | Ilustre Municipalidad de Santiago
  • City: Santiago
  • Country: Chile
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© Cristóbal Palma

Text description provided by the architects. In recent decades, rising land prices have pushed much of Santiago's social housing to the urban periphery, creating settlements that are often disconnected from social and technical infrastructure.

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FAR frohn&rojas
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Materials

GlassSteelConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureSocial HousingInterior DesignResidential InteriorsChile

Materials and Tags

GlassSteelConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureSocial HousingInterior DesignResidential InteriorsChile
Cite: "Santa Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas" 26 Oct 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1187477/santa-rosa-social-housing-far-frohn-and-rojas> ISSN 0719-8884

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© Cristóbal Palma

圣罗莎保障性住房 / FAR frohn&rojas

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