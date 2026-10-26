Santa Rosa Social Housing / FAR frohn&rojas

-
Architects: FAR frohn&rojas
- Area: 2337 m²
- Year: 2026
-
Photographs:Cristóbal Palma
More SpecsLess Specs
- Design Team: Marc Frohn, Mario Rojas, Carlos Aguayo, Max Koch, Oscar Herrera, Ana Barbier, Carla Dios, Carina Seckler, Philipp Eckel, James Gantley, Martin Gholeka, Maximilian Kessler, Giulio Moriani, Anna-Lea Rohrbach, Felix Schöllhorn, Nicolás Fuenzalida
- Landscape Architects: FAR frohn&rojas
- Structural Engineering: Leiva & Asociados Ingeniería Estructural, Santiago de Chile
- Sanitary Systems: Mario Pereda Espinosa, Santiago de Chile
- Electrical Design Team: ELING Proyectos e Ingeniería Eléctrica, Santiago de Chile
- Client: Comité Comunidad Esperanza SERVIU Región Metropolitana | Ilustre Municipalidad de Santiago
- City: Santiago
- Country: Chile
Text description provided by the architects. In recent decades, rising land prices have pushed much of Santiago's social housing to the urban periphery, creating settlements that are often disconnected from social and technical infrastructure.