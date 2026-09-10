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Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados

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Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - Exterior Photography, BalconySanta Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - Interior Photography, Wood, BeamSanta Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - Interior Photography, WoodSanta Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - Image 5 of 34Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - More Images+ 29

Curated by Susanna Moreira

Read the original version in Portuguese here.

Educational Architecture, Elementary & Middle School
São Paulo, Brazil
  • Coordination: Izabel Sigaud
  • Project Team: Ana Paula Silveira, Arthur Frensch, Daniel Zahoul, Eric Dick, Camille Loucatelli, Gabriel Garcia, Guilherme Torres Martins, Lucas Santos, Lucas Borges, Luiza Minassian, Mateus Paulichen, Maria Carolina Bomeny, Vitto Macchione, Yuji Murata
  • Engineering & Consulting > Structural: Companhia de Projetos Ltda; Crosslam; Stamade; Engesonda fundações e construções Ltda
  • Engineering & Consulting > Facilities: RGF - Engenharia e Consultoria EIRELI; Willem Scheepmaker e Associados Ltda
  • Engineering & Consulting > Lighting: Estúdio Lodi
  • Engineering & Consulting > Acoustics: Harmonia
  • Engineering & Consulting > Services: Interarq Arquitetos Associados; Proassp Assessoria e Projetos; JUGEND Liderança em tecnologia
  • Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: Harmonia
  • Engineering & Consulting > Other: P. Martins Engenharia; RDM design; NUCAA núcleo de arquitetura e acessibilidade; Empro – Consultoria e Engenharia em Transporte Vertical Ltda; Libercon Engenharia; Linear Engenharia e tecnologia; Vedda Engenharia de vedações; FCH consultoria
  • Landscape Design: André Paoliello paisagistas associados
  • City: São Paulo
  • Country: Brazil
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Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados - Exterior Photography, Balcony
© Nelson Kon

Text description provided by the architects. The proximity to the main school campus and the site's orientation toward the Marginal Pinheiros expressway were defining factors in the design strategy for the new kindergarten. Access is planned from Rua Orobó, which facilitates the connection to the main campus and ensures traffic flow sheltered from the busy expressway.

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Andrade Morettin Arquitetos Associados
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsEducational ArchitectureSchoolsElementary & Middle schoolBrazil
Cite: "Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados" [Ensino Infantil Colégio Santa Cruz / Andrade Morettin Arquitetos Associados] 10 Sep 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1184838/santa-cruz-school-kindergarten-andrade-morettin-arquitetos-associados> ISSN 0719-8884

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© Nelson Kon

圣克鲁斯学校幼儿园 / Andrade Morettin Arquitetos Associados

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