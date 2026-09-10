Santa Cruz School Kindergarten / Andrade Morettin Arquitetos Associados

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São Paulo, Brazil
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Architects: Andrade Morettin Arquitetos Associados
- Area: 3417 m²
- Year: 2026
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Photographs:Nelson Kon, Alberto Ricci
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Lead Architects: Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, Marcelo Maia Rosa, Renata Andrulis
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- Coordination: Izabel Sigaud
- Project Team: Ana Paula Silveira, Arthur Frensch, Daniel Zahoul, Eric Dick, Camille Loucatelli, Gabriel Garcia, Guilherme Torres Martins, Lucas Santos, Lucas Borges, Luiza Minassian, Mateus Paulichen, Maria Carolina Bomeny, Vitto Macchione, Yuji Murata
- Engineering & Consulting > Structural: Companhia de Projetos Ltda; Crosslam; Stamade; Engesonda fundações e construções Ltda
- Engineering & Consulting > Facilities: RGF - Engenharia e Consultoria EIRELI; Willem Scheepmaker e Associados Ltda
- Engineering & Consulting > Lighting: Estúdio Lodi
- Engineering & Consulting > Acoustics: Harmonia
- Engineering & Consulting > Services: Interarq Arquitetos Associados; Proassp Assessoria e Projetos; JUGEND Liderança em tecnologia
- Engineering & Consulting > Environmental Sustainability: Harmonia
- Engineering & Consulting > Other: P. Martins Engenharia; RDM design; NUCAA núcleo de arquitetura e acessibilidade; Empro – Consultoria e Engenharia em Transporte Vertical Ltda; Libercon Engenharia; Linear Engenharia e tecnologia; Vedda Engenharia de vedações; FCH consultoria
- Landscape Design: André Paoliello paisagistas associados
- City: São Paulo
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. The proximity to the main school campus and the site's orientation toward the Marginal Pinheiros expressway were defining factors in the design strategy for the new kindergarten. Access is planned from Rua Orobó, which facilitates the connection to the main campus and ensures traffic flow sheltered from the busy expressway.