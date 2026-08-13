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  5. New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi

New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi

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New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - Interior Photography, Concrete, ColumnNew Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - Interior Photography, Glass, ConcreteNew Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - Exterior Photography, Concrete, ColumnNew Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - Interior Photography, Stairs, Wood, Glass, HandrailNew Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - More Images+ 25

Curated by Valentina Díaz

Read the original version in Spanish here.

Office Buildings
Paraná, Argentina
  • Category: Office Buildings
  • Project Team: Sebastian Stechina, Andres Francesconi, Carlos Di Ná­poli
  • Contributors: Ignacio Carón, Julieta Zampedri, Ezequiel Paira
  • Structures: Franco Grzelak, Maria Florencia Armanasco
  • Electrical Installation And Connectivity: Adrián Donnet, Ariel Fabricio Medina, Domingo Luis Ava
  • Plumbing: Javier Lopez Leites, Maximiliano Kolmann, Héctor Alejandro Rufiné
  • Fire Protection Systems: Antonio Betti
  • Thermomechanical Installations: Federico Martinez, Roman Heit
  • Cost And Budget Analysis: Romina Almeida
  • Openings And Envelopes: Paulo Cardenal
  • Environmental Impact Study: Cristina Dall’Ava, Agustina Betti
  • City: Paraná
  • Country: Argentina
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New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi - Exterior Photography, Glass
© Federico Cairioli

Text description provided by the architects. On the edge where Paraná's urban fabric meets the river, an office building designed in exposed reinforced concrete offers a contemporary, high-performance image. The project was developed based on the winning entry of a design competition held for this purpose in 2019.

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About this office
Sebastian Stechina
Office
Carlos Di Napoli
Office
Andres Francesconi
Office

Materials

GlassConcrete

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsOfficesOffice buildingsArgentina

Materials and Tags

GlassConcreteProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsOfficesOffice buildingsArgentina
Cite: "New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi" [Edificio Nueva Sede de Oficinas del IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi] 13 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1183285/new-headquarters-office-building-for-iapser-sebastian-stechina-plus-carlos-di-napoli-plus-andres-francesconi> ISSN 0719-8884

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© Federico Cairioli

IAPSER 新总部办公大楼 / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi

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