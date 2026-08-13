New Headquarters Office Building for IAPSER / Sebastian Stechina + Carlos Di Napoli + Andres Francesconi

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Paraná, Argentina
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Architects: Andres Francesconi, Carlos Di Napoli, Sebastian Stechina
- Area: 9013 m²
- Year: 2025
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Photographs:Federico Cairioli
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- Category: Office Buildings
- Project Team: Sebastian Stechina, Andres Francesconi, Carlos Di Nápoli
- Contributors: Ignacio Carón, Julieta Zampedri, Ezequiel Paira
- Structures: Franco Grzelak, Maria Florencia Armanasco
- Electrical Installation And Connectivity: Adrián Donnet, Ariel Fabricio Medina, Domingo Luis Ava
- Plumbing: Javier Lopez Leites, Maximiliano Kolmann, Héctor Alejandro Rufiné
- Fire Protection Systems: Antonio Betti
- Thermomechanical Installations: Federico Martinez, Roman Heit
- Cost And Budget Analysis: Romina Almeida
- Openings And Envelopes: Paulo Cardenal
- Environmental Impact Study: Cristina Dall’Ava, Agustina Betti
- City: Paraná
- Country: Argentina
Text description provided by the architects. On the edge where Paraná's urban fabric meets the river, an office building designed in exposed reinforced concrete offers a contemporary, high-performance image. The project was developed based on the winning entry of a design competition held for this purpose in 2019.