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Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes

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Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - Exterior Photography, GlassRue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - Image 3 of 41Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - Interior Photography, Living Room, Wood, ChairRue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - Interior Photography, Kitchen, Table, ChairRue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - More Images+ 36

Curated by Nina Vuga

Mixed Use Architecture, Public Architecture, Renovation
Paris, France
  • Architects: MARS Architectes
  • Area Area of this architecture project Area:  6778
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:Maris Mazulis
  • Lead Architects: Sylvain Rety, Julien Broussart, Raphaël Renard
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Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes - Exterior Photography, Windows
© Maris Mazulis

Text description provided by the architects. In the heart of Paris's famous Marais district, the "Rue Pavée" project crosses an urban fabric shaped not by a single historical vision but by centuries of continuous transformation.

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Materials

GlassSteelBrick

#Tags

ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsMixed Use ArchitecturePublic ArchitectureRefurbishmentRenovationFrance

Materials and Tags

GlassSteelBrickProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsMixed Use ArchitecturePublic ArchitectureRefurbishmentRenovationFrance
Cite: "Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes" 07 Aug 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1182106/rue-pavee-renovation-project-for-a-complex-of-historic-buildings-in-paris-mars-architectes> ISSN 0719-8884

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© Maris Mazulis

Rue Pavée，巴黎历史建筑群改造项目 / MARS Architectes

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