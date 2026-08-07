Rue Pavée, renovation project for a complex of historic buildings in Paris / MARS Architectes

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Architects: MARS Architectes
- Area: 6778 m²
- Year: 2025
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Photographs:Maris Mazulis
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Lead Architects: Sylvain Rety, Julien Broussart, Raphaël Renard
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- Category: Mixed Use Architecture, Public Architecture, Renovation
- Interior Design: cigüe
- Architecture Offices: Lagneau architecte
- City: Paris
- Country: France
Text description provided by the architects. In the heart of Paris's famous Marais district, the "Rue Pavée" project crosses an urban fabric shaped not by a single historical vision but by centuries of continuous transformation.