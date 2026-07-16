Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos

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Atibaia, Brazil
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Architects: Estúdio Rossi Arquitetos
- Area: 680 m²
- Year: 2025
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Photographs:André Scarpa
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Manufacturers: Portobello, REKA
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Lead Architects: Bruno Rossi, Marilia Giordano Rossi
More SpecsLess Specs
- Category: Residential Architecture, Houses
- Lead Team: Bruno Rossi, Marilia Giordano Rossi
- Design Team: Adriano Bueno, Isabela Slywitch, Rafael Kenzo, Bruno Castiglioni
- Engineering & Consulting > Timber And Concrete Structure: Ita Engenharia, StudioBim Engenharia
- Engineering & Consulting > Electrical: StudioBim Engenharia
- Engineering & Consulting > Plumbing And Hvac: StudioBim Engenharia
- Engineering & Consulting > Lighting: Denis Joelsons
- Landscape Architecture: Cate Poli Paisagismo
- Photographs: André Scarpa
- Communication / Text: Matheus Pereira Comunicação
- City: Atibaia
- Country: Brazil
Text description provided by the architects. Implantada em um terreno em aclive em um condomínio residencial de Atibaia, a Residência MA se organiza a partir da leitura da geografia do lote, da paisagem e do programa doméstico, dando forma a uma morada definitiva, concebida para uso contínuo ao longo do ano.