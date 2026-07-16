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Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos

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Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - Interior Photography, Living Room, Concrete, Garden, CourtyardResidência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - Interior Photography, Wood, Sofa, Table, ChairResidência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - Exterior Photography, CourtyardResidência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - Interior Photography, Wood, Beam, PatioResidência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - More Images+ 23

Curated by Susanna Moreira

Residential Architecture, Houses
Atibaia, Brazil
  • Architects: Estúdio Rossi Arquitetos
  • Area Area of this architecture project Area:  680
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2025
  • Photographs
    Photographs:André Scarpa
  • Manufacturers Brands with products used in this architecture project
    Manufacturers:  Portobello, REKA
  • Lead Architects: Bruno Rossi, Marilia Giordano Rossi
  • Lead Team: Bruno Rossi, Marilia Giordano Rossi
  • Design Team: Adriano Bueno, Isabela Slywitch, Rafael Kenzo, Bruno Castiglioni
  • Engineering & Consulting > Timber And Concrete Structure: Ita Engenharia, StudioBim Engenharia
  • Engineering & Consulting > Electrical: StudioBim Engenharia
  • Engineering & Consulting > Plumbing And Hvac: StudioBim Engenharia
  • Engineering & Consulting > Lighting: Denis Joelsons
  • Landscape Architecture: Cate Poli Paisagismo
  • Photographs: André Scarpa
  • Communication / Text: Matheus Pereira Comunicação
  • City: Atibaia
  • Country: Brazil
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Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos - Exterior Photography, Courtyard
© André Scarpa

Text description provided by the architects. Implantada em um terreno em aclive em um condomínio residencial de Atibaia, a Residência MA se organiza a partir da leitura da geografia do lote, da paisagem e do programa doméstico, dando forma a uma morada definitiva, concebida para uso contínuo ao longo do ano.

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Estúdio Rossi Arquitetos
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ProjectsBuilt ProjectsSelected ProjectsResidential ArchitectureHousesBrazil
Cite: "Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos" 16 Jul 2026. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/1148758/residencia-ma-atibaia-estudio-rossi-arquitetos> ISSN 0719-8884

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© André Scarpa

MA 住宅 – 阿蒂巴亚 / Estúdio Rossi Arquitetos

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