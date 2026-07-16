Residência MA – Atibaia / Estúdio Rossi Arquitetos

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Category: Residential Architecture, Houses

Lead Team: Bruno Rossi, Marilia Giordano Rossi

Design Team: Adriano Bueno, Isabela Slywitch, Rafael Kenzo, Bruno Castiglioni

Engineering & Consulting > Timber And Concrete Structure: Ita Engenharia, StudioBim Engenharia

Engineering & Consulting > Electrical: StudioBim Engenharia

Engineering & Consulting > Plumbing And Hvac: StudioBim Engenharia

Engineering & Consulting > Lighting: Denis Joelsons

Landscape Architecture: Cate Poli Paisagismo

Photographs: André Scarpa

Communication / Text: Matheus Pereira Comunicação

City: Atibaia

Country: Brazil

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Text description provided by the architects. Implantada em um terreno em aclive em um condomínio residencial de Atibaia, a Residência MA se organiza a partir da leitura da geografia do lote, da paisagem e do programa doméstico, dando forma a uma morada definitiva, concebida para uso contínuo ao longo do ano.