The Ecological Kaleidoscope of East Nanjing Road: Century Square Reborn / EMBT + TJAD

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- Area: 1200 m²
- Year: 2026
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Photographs:Runzi Zhu, Songkai Liu
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Lead Architects: Benedetta Tagliabue (EMBT); Liu Yujie (TJAD)
- Category: Public Architecture
- Design Team (Embt): Project Director: Stefan Geenen; Architecture and Landscape Design Team: Sebastiano Losi, Giuseppe d'Ascoli, Daniel Hernán García, Gabriele Rotelli, Maria Faranda, Juan Camillo Izquierdo, Lucas Arango, Malena Bilik, Youssef Shabo, Cristian Munteanu, Lidia Quarintini, Cristiana Messina, Gloria Papetti, Andrea Stevanato, Erica Hansen, Pietro Borzacca, Georgia Soultana, Darragh Casey; Project Management: Zhao Zhuoran, Yin Hongning, Lorenzo Trucato, Guo Xiaoxuan
- Design Team (Tjad): Lead: Academician Zheng Shiling; Reviewer: Xie Zhenyu; Architectural Design: Liu Yujie, Kan Ming, Tu Mengru, Wang Tingting, Wei Wei, Bao Xuefei, Feng Yi, Li Yuan, Guo Bisheng, Xia Wenli; Structural Design: Lyu Zhaohua, Shi Ying, Lu Jingjie, Chen Ruihao; MEP Design: Lin Wen, Zhang Hong, Wang Wei, Gu Huaxiang, Bai Shuqiang, Xu Jinjie, Zhou Shibing, Zhou Huiying; Curtain Wall Design: Tian Lijun, Jin Shaokai, Zhang Lei, Zhu Weibin, Wu Jinjian; Lighting Design: Yang Xiu; Green Building Design: Wang Zheng, Liu Bingyun, Ren Guohui, Xue Fanghui
- Structural And Mep Engineering: Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd.
- Environmental Consultant (Competition Stage): Transsolar Energietechnik GmbH
- Chief Curtain Wall Expert: Shijia Xi
- Pavement Colour Consultant: China Academy of Art
- General Contractor: Shanghai Construction No.2 (Group) Co., Ltd.
- Pavement Tiles Supplier: NBK Architectural Terracotta
- Architectural Visualization (Competition Stage): FANCY
- Clients: Shanghai New World (Group) Co., Ltd.; (Design Competition Client: People's Government of Huangpu District, Shanghai)
- City: Shanghai
- Country: China
Text description provided by the architects. In the heart of Shanghai's most iconic pedestrian corridor, East Nanjing Road, the renewal of Century Square by Benedetta Tagliabue –EMBT in collaboration with Tongji University Architectural Design and Research Institute (Group) Co., Ltd. has reached completion. Century Square, located in the heart of East Nanjing Road, Shanghai's most iconic pedestrian street, is reimagined as a vibrant, ecological, and interactive urban space. Century Square has always been related to shows and events, positioned in a strategic connection between People's Square and The Bund, and characterized by its special ambience of incredible night lights and commercial presentations.