7 Top Teams Shortlisted in Competition to Design Centre Pompidou Brussels

The Urban Development Corporation (SAU-MSI) has announced the seven shortlisted teams competing for the design of the latest Centre Pompidou outpost in Brussels, Belgium. The finalist teams were selected from 92 entries to the competition, which sought proposals to transform the existing Art Deco Citroën Yser garage in the heart of the city into a mixed-use museum complex focusing on contemporary art and architecture.

To be known as the Citroën Cultural Centre, the $135 Million project will consist of 375,000 square feet (35,000 square meters) of public cultural, education and recreation space, including 160,000 square feet (15,000 square meters) designated for the new Centre Pompidou Brussels. An additional 108,000 square feet (10,000 square meters) will host a museum run by Brussels’ International Centre for Urbanism, Architecture & Landscape.

The shortlist includes for the project includes:

51N4E / Caruso St John Architects

ADVVT / AGWA / 6a architects

Diller Scofidio + Renfro / JDS Architects

Lhoas & Lhoas / Ortner & Ortner

NOA / EM2N / Sergison Bates

Office / Christ & Gantenbein

OMA

Many top firms were left out of the shortlist, including Richard Rogers, designer alongside Renzo Piano of the original Pompidou Centre in Paris, which is celebrating its 40th anniversary this year.

The full longlist featured:

5+1AA / LINA GHOTMEH

51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS

ADVVT / AGWA / 6A

AL_A

ARCHI 2000 / MOATTI-RIVIERE / PERROT & RICHARD

ARCHITECTURE STUDIO / CONIX ARCHITECTS

ART & BUILD / 3XN / AREP VILLE

ARTER / OAB / PENIN

ASSAR / MORPHOSIS

ATELIERS 2/3/4

AUER WEBER / DELICES ARCHITECTES

BAEB / JASPERS & EYERS / KENGO KUMA AND ASSOCIATES

BAEV ARCHIPELAGO AR-TE / JUNYA ISHIGAMI

BARKOW LEIBINGER

BAROZZI VEIGA / RGPA

BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITEKTEN

BC/X (KAAN ARCHITECTEN)

BIG / SYNERGY-INTERNATIONAL

BOUDRY & BOUDRY / HATEM ARCHITECTURE

CENTRAL / CARACTERE SPECIAL / NP2F

CENTRE CITROHAN (ATELIER KEMPE THILL)

CEPEZED

CINCO LATINOS (ATELIER D'ARCHIECTURE CAZ)

COLDEFY & ASSOCIES

COOP HIMMELB(L)AU

CRUZ Y ORTIZ ARQUITECTOS / STRAMIEN

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

DDS & PARTNERS / RUDY RICCIOTTI ARCHITECTE

DGLA / MAD

DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS

DPA (DOMINIQUE PERRAULT)

EISENMAN & PEREA

ELD / SCHMIDT HAMMER LASSEN / STUDIO FARRIS

ESTUDIO HERREROS / BEVK PEROVIC ARHITEKTI / B-ARCHITECTEN

FOSTER + PARTNERS / SYNTAXE

FRANCIS SOLER

FRANCISCO AIRES MATEUS ARQUITECTOS

HENEGHAN PENG ARCHITECTS / MIKOU DESIGN

HENNING LARSEN ARCHITECTS / A2RC ARCHITECTS

HHF / ENSAMBLE STUDIO

HUSKINSPACE ARCHITECTES STEPHANE BARA

JAKOB+MACFARLANE / LD2 ARCHITECTURE / ADE ARCHITECTS

JAMIE FOBERT ARCHITECTS / PURCELL

JEAN MARC IBOS MYRTO VITART

JOE COENEN

LABEL ARCHITECTURE / FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE / CEBRA

LACATON & VASSAL / CRIT. ARCHITECTURE / FREDERIC DRUOT

LAN / V+

LHOAS & LHOAS / ORTNER & ORTNER

MANGADO Y ASOCIADOS / A+

MIRALLES TAGLIABUE EMBT

MOA / NFA

MOREAU KUSUNOKI / DETHIER ARCHITECTURE

MVRDV / URA

NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN

NOA / EM2N / SERGISON BATES

NOAHH / HANS VAN HEESWIJK / DIEDERENDIRRIX

OFFICE / CHRIST & GANTENBEIN

OMA / WESSEL DE JONGHE

OPEN BUILDING RESEARCH

PHILIPPE RAHM / STUDIOS ARCHITECTURE

PICA CIAMARRA ASSOCIATI / ORTS & BALLERIAUX

PIERRE HEBBELINCK - PIERRE DE WIT / HART BERTELOOT / TANK ARCHITECTES

RCR / COUSSEE & GORIS

REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES

ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN

ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS / ATELIER 229

SAMYN AND PARTNERS

SANAA

SAUERBRUCH HUTTON / DE BOUWERIJ / AAC

SELLDORF ARCHITECTS

SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE

SNOHETTA / B2AI

SOU FUJIMOTO / AWAA ARCHITECTS

STANTON WILLIAMS / BOGDAN & VAN BROECK

STEPHANE BEEL ARCHITECTS

STEVEN HOLL ARCHITECTS / B612 ASSOCIATES

STUDIO MILOU / MAES ET ASSOCIES / CARL FREDERIK SVENSTED

STUDIO ODILE DECQ / MA2

SUD ARCHITECTES / ALEP ARCHITECTES / ATELIER LAME / CADMEE

TEA / BURGOS & GARRIDO

THOMAS PHIFER AND PARTNERS / OYO

TONY FRETTON ARCHITECTS

TRIPLE CHEVRON (SO-IL)

VAN BELLE & MEDINA / TUNON ARQUITECTOS

VAN DONGEN - KOSCHUCH ARCHITECTS

WHY / WHY

WILKINSON EYRE ARCHITECTS

WILMOTTE & ASSOCIES / CERAU

XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS

XTU / RAZZLE DAZZLE

ZAHA HADID ARCHITECTS

The seven shortlisted teams will submit detailed proposals for the site later this year, with the winner to be announced in March 2018.

