30 Sites Every Architect Should Visit in Mexico City

Save this picture! via Flickr user: © Kasper Christensen, bajo licencia CC BY-SA 2.0

Though the idea of a vacation in Mexico usually brings to mind images of margaritas on white-sand beaches, it seems the country is slowly but surely gaining recognition in other aspects as well. Among the most populated urban cities in Latin America and the world – not to mention The New York Times' number one "Place to Go in 2016" – Mexico City offers a particular cultural diversity evident both in its traditions and in its architecture. Considering it's the main tourist, educational, cultural, economic and political center of Mexico, it makes sense that it's the perfect scenario for the social encounters of its multicultural inhabitants and tourists.

The sites of architectural interest alone are worth the visit, with prehispanic, classic, modern and contemporary examples ranging from Juan O'Gorman and Luis Barragán to Felix Candela and David Chipperfield. Add to that the fact that its gastronomic scene has garnered much praise and attention in recent years, and you've got a perfect combo. Below is a carefully curated list of 30 sites that every architect should know and visit.

(Disclaimer: though roughly half the links direct to our Spanish site, the pictures are worth the click, we promise!)

Address: Avenida Universidad 3000

Save this picture! via © Usuario de Flickr: LrBln Used under CC BY-SA 2.0

Address: General Francisco Ramírez 12-14

Save this picture! via © Usuario de Flickr: pov steve. Used under CC BY-SA 2.0

Address: Calle General Antonio León 82

Save this picture! via © Museo Casa Estudio Diego Rivera

Address: Calle Diego Rivera & Avenida Altavista

Save this picture! via Usuario de WikiArquitectura Pilar

Address: Calle Diego Rivera & Avenida Altavista

Save this picture! Courtesy of Museo de Torre Latinoamericana

Address: Eje Central Lázaro Cárdenas 2

Address: Avenida Paseo de la Reforma & Calzada Mahatma Gandhi

08. Museo del Templo Mayor / Pedro Ramírez Vázquez y Jorge Ramírez Campuzan

Save this picture! via © Usuario de Flickr: Jesús Gorriti Used under CC BY-SA 2.0

Address: Acceso desde Plaza Seminario, Zócalo

09. Palacio de Bellas Artes / Adamo Boari - Federico Ernesto Mariscal Piña

Save this picture! via © Wikipedia User: Jptellezgiron Licensed under CC BY-SA 3.0

Address: Avenida Juárez & Eje Central Lázaro Cárdenas

10. Monumento a la Revolución / Carlos Obregón Santacilia

Save this picture! via © Wikipedia User: Haakon K Licensed under CC BY-SA 2.5

Address: Plaza de la República s/n

11. Plaza de las Tres Culturas

Save this picture! via © Wikipedia User: Haakon K Licensed under CC BY-SA 2.5

Address: Eje Central Lázaro Cárdenas & Avenida Ricardo Flores Magón

Save this picture! via © Usuario de Flickr: LANCER. Used under CC BY-SA 2.0

Address: Avenida Ricardo Flores Magón & Avenida Insurgentes Norte

Address: Calle 27, 60, Xochimilco

Address: Eje 1 Norte Mosqueta & Calle Juan Aldama

Save this picture! Courtesy of Sordo Madaleno Arquitectos, fotografía por Guillermo Zamora

Address: Paseo de Las Palmas 555

Save this picture! via © Usuario de Flickr Omar Omar. Used under CC BY-SA 2.0

Address: Paseo de la Reforma 51

Address: Paseo de la Reforma 27

Address: Miguel de Cervantes Saavedra 303

Address: Boulevard Cervantes Saavedra esq. Presa Falcón

Address: Avenida México Coyoacán 389

21. Casa Azul - Museo Frida Kahlo

Save this picture! via © Usuario de Flickr: Rod Waddington Used under CC BY-SA 2.0

Address: Londres 247

Address: Calle Fernández Leal 43

Save this picture! via © Usuario Flickr: Esparta. Used under CC BY-SA 2.0

Address: Manantial Oriente 20, Atizapán de Zaragoza

Address: Perif. Boulervard Manuel Ávila Camacho & Paseo de la Primavera

25. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Save this picture! via © Wikipedia User: Guillermo Calva Márquez Licensed under CC BY-SA 4.0

Address: Plaza de la Constitución S/N

Address: Calzada de los Misterios & Zumarraga

Address: Paseo de la Reforma & Lieja

28. Antiguo Colegio de San Ildefonso

Save this picture! via © Wikipedia User: Zarateman Licensed under public domain

Address: Justo Sierra 16

29. Castillo de Chapultepec

Save this picture! via © Usuario de Flickr: lion05 Used under CC BY 2.0

Address: Bosque de Chapultepec / Acceso por Paseo de la Reforma

Save this picture! via © Usuario de Flickr MexicoCityVibes

Address: Museo 150