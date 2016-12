Architecture on Instagram: The Best Shots of 2016

Instagram and architecture go together like milk and cookies—an irresistible combination in which one brings out the best of the other. As Instagram continues to add features to its globally appealing platform, we take a look back on the year's most-liked photos posted to our ArchDaily account.



We posted 235 'grams that racked up over 2 million likes. Thank you for following. :)

#9

#brick 🙌🏻 #Tsinghua University Canteen by Song Und Partner Atelier 🙌🏻🇨🇳 #architecture #ArchDaily #china #iphonesia #Instagood A photo posted by ArchDaily 🏠 (@archdaily) on Sep 30, 2016 at 11:28pm PDT

#8

#7

#6

#5

São Paulo Art Museum (#MASP) by #LinaBoBardi, a masterpiece of modern Brazilian #architecture 👏🏻👏🏻👏🏻🙌🏻🇧🇷 #ArchDaily #instagood #iphonesia #saopaulo #brazil A photo posted by ArchDaily 🏠 (@archdaily) on Oct 28, 2016 at 12:50pm PDT

#4

#3

A sad day. Today, the great #ZahaHadid passed away. We are truly saddened that such a remarkable career has been cut short. A video posted by ArchDaily 🏠 (@archdaily) on Mar 31, 2016 at 11:25am PDT

#2

... and #1

#Oslo Opera House by @snohetta 👏🏻🇳🇴 #ArchDaily #architecture #iphonesia #instagood #norway @visitoslo A photo posted by ArchDaily 🏠 (@archdaily) on Sep 21, 2016 at 2:23am PDT

